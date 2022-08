El dato no conocido del momento más crítico de la vida de Estelita Muñoz, ex de Luis Ventura

Casi una década atrás, Estelita Muñoz vivió un calvario cuando se enteró que Luis Ventura, su marido en ese entonces, mantenía una relación paralela con Fabiana Liuzzi y que además, tenían un hijo. "Fueron momentos muy duros e inesperados", confesó en una entrevista.

Cuando se conoció la interna de la pareja se generó un gran revuelo en los medios. Ventura, formaba parte de Intrusos, y fue desvinculado del programa al aire por el propio conductor, Jorge Rial.

Ahora, 8 años después, Estelita brindó un dato no conocido que le ocurrió en ese momento. Fue en El Run Run Run del Espectáculo, donde se desempeña como panelista, mientras debatían sobre los recientes dichos de Florencia Peña que confesó que se comunica con su padre fallecido.

"En el momento ese tan crítico de mi vida…que todos lo saben porque es muy conocido, en el peor momento cuando yo me la pasaba llorando… recuerdo muy bien que venía el día de la madre y hubo una cosa que a mí me hizo mucho mal que me hizo sufrir muchísimo. Entonces yo vine de la calle llorando, ni sé cómo hice para llegar, y me fui a acostar a la habitación de mi mamá", comenzó su relato frente a las cámaras de Crónica TV.

Luis Ventura

Y continuó: "Todavía está su habitación en mi casa porque mi mamá vivía conmigo, me acosté en la cama donde dormía ella y de tanto llorar se ve que en un momento me quedé dormida. De repente me desperté porque sentí los labios de mi madre que me besaban la frente, lo sentí patente".

Finalmente, Estelita agregó: "Cuando abro los ojos veo como una cosa que se va de la habitación. Ahora no me pregunten qué fue lo que vi. No sé si fue justo cuando abrí los ojos, pero yo sentí los labios de mi madre y vi algo que se fue de la habitación".