El mal momento que vivió Luis Ventura con su hijo Antoñito

Si hay alguien que no se calla nada es Luis Ventura. El panelista de A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América TV, aprovechó unos minutos al aire para hacer un descargo por el mal momento que vivió junto a su hijo menor, Antoñito.

"Yo siempre digo que las excusas no se televisan", comenzó diciendo y continuó: "He recibido pedidos de disculpas, que las acepto y contemplo toda la situación, pero hay cosas que son indelegables y están adentro de cada persona. Ver a un hijo, que tiene una situación de discapacidad, que vos lo estás llevando al médico, y que en medio de eso, te encuentres con personas que no piensan en la gente, no sé".

Acto seguido, detalló: "Desde el mediodía, hasta que pude reencontrar mi auto, casi doce horas después, yo nunca supe dónde estaba el coche. Si me lo habían robado o si se lo había llevado la grúa".

"Antoñito tuvo una crisis y lo llevé al neurólogo. Era una consulta que, supuestamente, iba a durar cuarenta minutos, pero que después se complicó…y bueno, duró dos horas. Yo había llegado a Pacheco de Melo y Agüero, estacioné el auto donde teóricamente se podía y cuando salgo me encuentro con que en el lugar de mi auto había otro, y adelante había veinticinco coches uno al lado del otro. ¡Solo se llevaron al mío!", expresó Ventura.

Luis Ventura

Furioso, sumó: "Me lo hicieron pelota porque me lo rayaron por todos lados. También es un auto con caja automática y me la desprogramaron, tuve que estar llamando gente. Yo lo que digo es, está todo bien muchachos, pero alguien que se hace cargo de las calles…ahora tengo entendido que desde hace unos días se hizo cargo el Gobierno de la Ciudad…pero durante más de veinte años, las grúas y las playas de estacionamiento y todo fue manejado por gente que ni sabemos quiénes son. Se llevaron fortuna que ni sabemos a dónde carajo fueron a parar".

Finalmente, el conductor de Secretos verdaderos, señaló: "Lo que yo digo es que si no pueden tener más autos en la ciudad, no dejen entrar los de la provincia y no fabriquen más autos. Porque yo no puedo ir hasta ahí a llevar a mi hijo y volver a Lanús a dejar el auto, porque no tengo dónde estacionar".