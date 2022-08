Karina Mazzocco, enfurecida con Luis Ventura: "Estoy re contra caliente"

Una vez más, Karina Mazzocco no se guardó nada frente a las cámaras de América TV en A la tarde, el ciclo que conduce. Todo sucedió cuando en el piso hablaban del Pastor Giménez, quien enfrenta más de 40 denuncias por estafas y está acusado por la Pastora Irma, su exmujer, por daños, amenazas y lesiones.

Luis Ventura, señaló: "Él a mí me tiene terror porque yo tengo, si no me equivoco, no menos de quince sobres de información. Saben la que puso este allá arriba". Esto hizo que la conductora del programa estallara de furia.

"Yo no sé ustedes, pero yo tengo una sensación de desesperanza… porque estamos hablando de un personaje público, que ha estafado, que hasta habría asesinado, hecho falsas promesas con presuntas situaciones de corrupción de menores. Acá todos estos datos son fácilmente comprobables", expresó Mazzocco y agregó: "Esta es una foto de la Argentina, de nuestra justicia y del mal mayor que tenemos los argentinos. Un hombre que, claramente es un corrupto, pero es un protegido, un intocable".

Luis Ventura

Continuó su descargo: "Está frente a nuestros ojos... ¡Luis Ventura tenés quince sobres! ¿Cómo no los llevás a la justicia ya? Si lo pueden complicar al Pastor. Estoy re contra caliente, Ventura. Esto habla de la Argentina ¿A dónde vamos a ir con esta situación? ¿Dónde está la justicia? ¿Quién pone a la gente en cana? Da asco y es lo que nos pasa hoy. Es un baño de realidad que me duele".

Pastor Giménez

Al oírla, Ventura se defendió: "Yo no tengo los quince sobres, porque los quince sobres lo deberíamos tener todos nosotros". Mazzocco le replicó: "Yo no los tengo, si los tuviera, termina el programa y los llevo a la justicia ya. Y Ventura le retrucó: "No los tenés pero es información que salió publicada en los diarios y los informativos. Es la acumulación de todo lo que tiene que ver con el Pastor Giménez a lo largo de tantos años".