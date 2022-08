El descargo de Karina Mazzocco tras el inesperado momento que vivió al aire

Esta semana, Karina Mazzocco recibió en A la tarde, el ciclo que conduce en América TV, a Daniel Angelone, viudo de Eduardo Bergara Leumann. En un momento, el hombre se paró, la corrió de su lugar y recitó una especie de poema arrabalero que sorprendió a todos.

Eduardo Bergara Leumann

"Salú, la muchachada, que llegó el compadrito justiciero. Y los invito, señores jueces, a bailarnos un tanguito ustedes con su organito, yo con mis bandoneones, porque todos somos talladores en este mazo porteño, argentino y justiciero y luchadores", expresó frente a las cámaras.

"Y ustedes no existen y abran cancha a este servidor de la justicia y de la Argentina. Por una argentina de justicia igualitaria para todos", cerró y gritó: "¡Te amo, Eduardo, te amo!".

Así, el invitado se dirigió a la justicia, a modo de protesta, porque luego de la muerte de Bergara Leumann a él lo dejaron fuera de La Botica del Ángel, la emblemática creación del artista.

Tras este inesperado momento y al ver las repercusiones que generó en los televidentes, Mazzocco decidió hoy hacer un descargo al comienzo de su programa. "Tuve una mañana de lo más agitada, pero a media mañana me llegaron mensajes de solidaridad. Y lo primero que pensé fue ‘¿qué pasó?’, pero todos me decían que el viudo de Bergara Leumann me había empujado. Pero, ¿qué vio la gente? Él no me empujó", comenzó diciendo.

Noticias Relacionadas Karina Gao confesó qué cambió en su vida luego de su coma inducido

Y continuó: "Nobleza obliga, yo sabía que Daniel tenía mucho para decir y él quería que su paso por el programa fuera importante, lo logró porque la nota la levantó todo el mundo. Eso fue lo que pactamos, ahora cuando el hombre tomó la escena, que incluso me dice ‘perdoná que te de la espalda’ y me corrió, pero no me empujó de ninguna manera. No me empujó".

Karina Mazzocco

Finalmente, señaló: "Él es un artista e hizo su reclamo desde el centro de la escena. No me hizo nada, es un hombre amoroso, dulce, respetuoso y profundamente dolido con la situación que vive hace años. No fue agresivo. También es para reflexionar desde dónde cada uno ve determinada escena, con los ojos que decide y que elige ver una situación".