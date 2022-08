Qué dijo Luis Ventura sobre los rumores de su delicado estado de salud

Como ya es un clásico, Luis Ventura salió al aire este fin de semana con Secretos verdaderos, el programa que conduce en América TV. En el ciclo habla sobre el mundo del espectáculo, analiza a los famosos del momento y también, frecuentemente, saca a la luz material inédito. En su última emisión abordó la relación amorosa de Tini con Rodrigo De Paul.

Luis Ventura habló de Tini y Rodrigo De Paul en 'Secretos verdaderos'

Sin embargo, antes de comenzar a hablar sobre las figuras, hizo un pequeño descargo y desmintió los rumores acerca de su delicado estado de salud. "Quiero aclarar algo, porque vaya a saber de dónde, tampoco sé cómo… pero muchos integrantes de mi familia están recibiendo llamados, a propósito de una publicación que me daba por internado", comenzó diciendo el ex de Estelita Muñoz.

Y agregó: "Desmiento eso terminantemente…este programa está saliendo en vivo y yo estoy en el estudio número dos de América y estamos haciendo el tema del amor de una súper estrella, como Tini Stoessel y un futbolista que descolla en la selección, Rodrigo De Paul".

Acerca de su programa, algunos días atrás, Ventura confesó: "La gente me para en la calle para preguntarme, como si lo hubiéramos emitido ayer, programas como el de la Pantoja, Maradona o me hablan de Rodrigo. Y es que yo me olvido que esos ciclos quedan colgados de las redes o espacios digitales donde se pueden volver a ver. No sé, para mí la Pantoja ya quedó atrás, pero da la impresión que ‘Secretos’ no pierde la actualidad de sus trabajo y contenidos".

De esa manera, sacó a relucir que todos sus trabajos tienen fuertes repercusiones. Tal vez, no en el momento que salen los informes, pero con el pasar del tiempo, van tomando protagonismo y se posicionan en el mundo del espectáculo.