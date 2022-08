Por qué Silvina Escudero posó recién casada frente a la prensa sin su marido

Este jueves, Silvina Escudero tuvo su ceremonia civil de casamiento junto a su pareja, y tras firmar la libreta azul llamó la atención al posar sola frente a la prensa.

“Él no es el del medio, están pidiendo un montón”, explicó la bailarina a las cámaras que se acercaron al captar el evento que tuvo lugar en un exclusivo resto al que fueron invitadas 80 personas, entre familiares y amigos.

Para la ocasión, Silvina Escudero eligió un traje blanco de tres piezas: blazer, pantalón palazzo con tajo lateral y un top de encaje con cintas cruzadas. Mientras que su novio optó por un look más descontracturado con saco de paño marrón, camisa blanca y jean.

Entre las particularidades del festejo, se destacó la presencia de Mulata y Branca, las perritas de Escudero. Algunos invitados, como Miriam Lanzoni y su novio, compartieron postales del casamiento, en donde se los vio a todos disfrutando del feliz momento.

Silvina Escudero y su novio Federico llevaban cinco años de pareja, con algunos altibajos, y recientemente anunciaron la noticia de su unión formal. “Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida. Él siempre de alguna manera estuvo presente, pero yo no estaba lista. Me parece que necesitaba encarar otras cosas, hacer un proceso, que él también tuvo que hacer. Era mi opinión, quizá él no pensaba lo mismo. Pero cada uno quiso seguir con su vida, y no pudimos”, detalló la bailarina en una reciente nota en el programa Es por ahí (América).

Para el mes de diciembre, la pareja tiene planeado su casamiento por iglesia y una gran fiesta en la que prometen que habrá muchas sorpresas.