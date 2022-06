El mal momento de Silvina Escudero y el posteo que preocupó a sus seguidores

Silvina Escudero es de esas personalidades de la farándula que suele compartir en las redes sociales su día a día, lo que hace, dónde está y con quiénes, lo que hace que sus seguidores estén muy al tanto de su vida.



De hecho, hace algunas semanas, mostró cómo es su nueva casa. “Finalmente me mudé. Lo raro es que no me estresé. En los últimos 10 años, desde que me fui de la casa de mis viejos, me mudé infinidad de veces. La pasé horrible en todas y en cada una de las mudanzas”, había contado.



Tan así es su interacción en las redes sociales que la bailarina publicó un video en el que habla de frente a cámara que terminó generando una fuerte preocupación entre sus seguidores, a quienes les terminó agradeciendo.





Escudero contó que, mientras se lo tapaba con una mano, un bicho le había picado el ojo izquierdo. Luego, al mostrarlo, se pudo ver qué tan inflamado estaba.



“Así mutó mi ojo en el transcurso de la mañana. No sé ni cómo estoy publicando esto. El cansancio me hace mal”, comentó la bailarina en una historia con una foto impactante.



Silvina también preguntó si en la quiniela existía “el ojo”, dado que hace 10 días tuvo un orzuelo en el ojo derecho, como para indicar que su mala racha viene desde hace algo más de una semana.





“Algo estoy viviendo que no tengo que ver o no quiero ver”, reflexionó, con un poco de humor, Silvina Escudero, ante sus seguidores de Instagram.



“Mi ojo les agradece toda su preocupación y todos los consejos que me mandaron”, escribió la bailarina Silvina Escudero en otra de sus historias en la red social.