La coincidencia fashion que Lali Espósito comparte con Pampita

En los últimos años viene acentuándose la tendencia minimalista en la moda. Sin embargo, no es la única que se mantiene firme: también aparecen los brillos, que ahora no solo llegan para la noche, sino también para el día.



Ese es el caso de Pampita y Lali Espósito, quienes implementan los brillos para destacarse en sus apariciones en televisión. La modelo lo lució como invitada en PH Podemos Hablar; la cantante, en tanto, en una de las últimas ediciones de La Voz Argentina, donde es jurado.



Las primeras en instalar la tendencia de los brillos fueron las danesas, que comenzaron a utilizarlo ya no solo durante la noche, sino también durante el día. Y fueron un momento muy puntual en el que se destacaron.





Fue precisamente en la Semana de la Moda en Copenhague, del año 2021, donde se vio que el lurex, el strass regresaban con toda la fuerza en vestidos, faldas y accesorios. Al parecer, el estilo disco volvió para quedarse.



Así era el diseño que eligió Pampita para presentarse en el programa de Andy Kusnetzoff. La modelo fue con un largo por arriba de la rodilla y detalles cuto ut en la cintura, el brillo se destacaba sobre el color negro.



Asimismo, lució un vestido de apariencia clásica, pero que contaba con detalles que lo hacían cumplir con todas las tendencias que, según cuentan los especialistas en modo, se estarán viendo el próximo verano.





Por su parte, Lali Espósito también optó por los brillos, pero con un look totalmente diferente. Su vestido tenía largo midi y estaba cubierto de pedrería. El detalle estaba en las aperturas laterales que dejaban ver mucha piel y que amarraban ambas partes del vestido con un fino lazo.



Los expertos en modas y tendencias aseguran que los brillos llegaron para quedarse y que su uso ahora también puede implementarse durante el día. Es decir que se podrán ver en faldas, shorts y remeras, no sólo en vestidos.