Santi Maratea sorprendió con una audaz propuesta para Lali Espósito: "Yo voy y nos..."

Desde hace un tiempo, Santi Maratea sorprende con su destreza a la hora de conseguir en cuestión de días que diferentes acciones sociales lleguen a un plano concreto gracias a la solidaridad de sus millones de seguidores. Y ahora, el joven se propuso reunir los 25 de millones de pesos necesarios para refaccionar un hotel que recibe y asiste a mujeres trans de todo el país. En complicidad con Lali Espósito, el influencer extendió una propuesta para que todos sus adrmiradores participen.

La institución que necesita la ayuda solidaria es conocida como Hotel Gondolín, un edificio que durante años ha albergado a mujeres trans y que hace unas semanas fue atacado por un hombre que arrojó una bomba molotov a una de las habitaciones. El daño que generó la explosión causó un deterioro en el inmueble que necesita mejores condiciones.

En un par de semanas, Santi Maratea logró reunir junto a sus fans parte del dinero necesario para la obra, y ahora reveló la propuesta que le hizo a Lali Espósito para completar el monto requerido.

“Vamos 16 millones 500 mil pesos así que un aplauso, si tienen guantes sáquenselos y aplaudan porque es una bocha de guita. Faltan entonces 8 millones 500 mil. Estamos bastante bien, nos faltan menos de 10 millones ¿Cómo vamos a conseguir los 8 millones 500 mil que faltan? Chapándose a Lali. Hable con ella y dijimos lo siguiente: si con su fandom, que son millones, juntamos lo que falta, el 27 que ella hace su show en el Movistar Arena yo voy y nos comemos la boca”, detalló Maratea sobre el acuerdo que hizo con Lali.

Por su parte, la cantante que está desarrollando presentaciones de su Disciplina tour, últimamente rebautizado como el "chape tour", accedió a ser parte de la iniciativa solidaria, y desde sus redes sociales invitó a sus seguidores a participar en la causa.

“Bueno amigos estás historias son muy importantes. Le voy a hablar directamente a mi fandom, que son los mejores, dicho por otros no solo por mi. Estuve hablando recién con Santi Maratea y me dijo que faltan 8 millones 500 mil para el número final que se necesita para la reconstrucción del Hotel Gondolin. Hagamos esto por el hotel Gondolin y un poco por mi, dale junten la guita que me entusiasma bastante chaparme a Santi Maratea. Háganme la gamba”, pidió Lali Espósito.