Cómo conoció Baby Etchecopar a su joven y bella novia

Está claro que lo que más se sabe de Baby Etchecopar está vinculado con su fuerte postura política, que queda clarísima en cada noche en su programa de A24, en donde suele ser muy polémico al momento de opinar.



No obstante, hay un costado del que poco se conoce y se relaciona con su historia de amor que duró 30 años con Adriana Paz, que falleció en 2016, luego de una lucha contra el cáncer. Dos años después, el periodista logró rehacer su vida sentimental.



¿Quién es la mujer que conquistó a Baby? Se trata de Silvina Cupeiro, hija del piloto de Turismo Carretera Jorge Cupeiro, con quien el periodista armó una verdadera familia ensamblada junto a Federico, María Paz y Leandro, los hijos que tuvo en su relación anterior.





Justamente fue a través del corredor que falleció en el año 2021 como se conocieron y, lentamente y con tranquilidad, comenzaron a generar un vínculo hasta que terminaron integrándose a sus respectivos círculos familiares, ya que ella tiene tres hijas fruto de su matrimonio anterior.



“Nos quedamos en la semana en lo de Silvina y los fines de semana, para estar cerca del río, en mi casa. Vivimos juntos desde hace cuatro años y medio”, contó Baby Etchecopar en una entrevista con La Nación.



“Silvina es la alegría de mi vida. Me devolvió las ganas de vivir. La pasé muy mal después de la muerte de mi mujer. Estuve mucho tiempo viudo y, la verdad, un hombre solo no es el estilo de vida que me gusta”, expresó el periodista.





“Con Silvina armamos una linda pareja, tiene tres hijas, yo también tengo tres hijos. Agrandamos la familia y estamos muy felices”, agregó Baby, que volvió a apostar por el amor con Silvina Cupeiro.



En septiembre de 2021, Ángel de Brito contó en LAM que Baby y Silvina se iban a casar. “Ángel me llamó diciendo que se rumoreaba que me caso y le contesté que sí, que algún día me casaré, quizá el año que viene. No hay fecha ni nada”, aclaró el periodista.