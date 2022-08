Un importante periodista contó cómo se “hizo rico” Jorge Rial: “Se metió en…”

La historia entre Baby Etechecopar y Jorge Rial tuvo sus vaivenes. Hace algunos años atrás eran “amigos”, de la mano de Gerardo Sofovich y un grupo de periodistas que manejaban mucha información política y farandulera.

Pero eso se rompió. Y hoy está bien en claro de qué lado de la calle está cada uno. “Se podría decir que se odian, y hay razones de negocios”, dicen en los pasillos de América.

De regreso de sus vacaciones, Baby habló con Socios del Espectáculo: “Me tomé unos días de vacaciones, me fui a pasear un poco. Tenía que ir a un casamiento de la hija de mi mujer en Madrid. Llegué allá y me empezaron a llamar de todos lados. '¿Tenés algo para decir de lo que pasó con Canosa?'".

Y cuando el gran tema era Viviana Canosa, el periodista saltó con un fuerte dardo para el líder histórico de Intrusos: "Hizo negocios bárbaros, se hizo rico y ahora anda llorando", tituló y se largó con todo.

Y, sin pelos en la lengua, Etchecopar siguió: "Se han metido en la cama de la gente, y nadie los censuró. No sé si hay censura porque no está él. A lo mejor cuando estaba él éramos libres. Laburó 20 años acá adentro. No sé dónde tuvo la censura", explicó, marcando la cancha y defendiendo a Daniel Vila, el creador del Grupo América en su pelea con Canosa.

Por otro lado, al referirse al trato de los directivos del canal con sus empleados, el periodista remarcó: "La realidad es que no son hijos de pu..., siempre me pagaron, yo soy un profesional, laburo de esto, digo lo que se me canta el or... y el día que no lo dejen decir, me voy. Es más, me están llamado todo los días de La Nación, todo el tiempo y digo que no porque estoy cómodo acá".

Allí Baby dio su teoría sobre la libertad de expresión: "Me importa un cara… lo que pase durante el día. Mientras esté la teka (sic) a fin de mes para pagarme… La libertad no se habla, se ejerce. En este ambiente todos somos libres hasta que dejamos de serlo. Cuando los chicos se sentían libres, Rial y todos decían 'acá me siento libre'. Hasta que algún día no le dejaron hacer alguna cosa, algún negocio… digo, no sé. Y dicen 'este canal es una mier…'".

"La libertad se gana todos los días. ¿Y saben cómo se gana? Tranzando. Si yo me encuentro con un fisicoculturista, ¿le hablo? ¿o me cag… a trompadas? Le hablo, porque me va a matar. Los dueños de los canales son fisicoculturista, y si vos te acojonás te rajan", cerró.