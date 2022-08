La fobia de Paula Chaves que no la deja vivir

La sensibilidad describe a Paula Chaves, que suele vibrar con una gama enorme de emociones que la atraviesan, sobre todo en lo vinculado con la maternidad y los bebés. Dentro de su personalidad, la conductora también presenta unos rasgos peculiares, como el padecimiento de la claustrofobia.

Lejos de ocultar ese aspecto de su vida, la esposa de Pedro Alfonso se animó a comunicárselo al mundo, a través de las redes sociales y de una manera muy particular, que consta de un video en la que se la ve sufriendo horrores y tratando de controlar ese medio que la invade.

Se trata de una fobia a los ascensores, una condición que abunda en el mundo y que suele manifestarse en muchísimas personas. Un pavor a viajar en ese medio, a ingresar en un espacio tan pequeño y depender de una máquina que se eleva con un engranaje.

Entonces Paula decidió filmarse en el interior de un ascensor, en el que viajaba sola y así lo contó: "Mi fobia y yo". En las imágenes se la percibe perturbada, con un movimiento incesante de su cuerpo en un intento de que ese traslado finalice lo más pronto posible.

En esa línea de revelaciones impensadas, la semana pasada Chaves también exteriorizó otra condición llamativa, así confesó que es hipocondríaca. “Nunca lo conté. Mi cabeza se va a cualquier lado. me contás que a un familiar tuyo le encontraron algo, que lo operaron, y yo ya empiezo con el síntoma”, explicó.

En cuanto a las características de ese comportamiento, la ex conductora de Bake Off amplió: “De una picadura de mosquito, mi cabeza se va a cualquier lado. Soy hipocóndrica declarada, no medicada”.

En pos de aportar un ejemplo de lo que le sucede, y en esa entrevista con el Pelado López, Paula narró: “Un día Pedro me llamó por videollamada y me dijo que le dolía la cabeza. Yo me largué a llorar mal. Y él me dijo '¿qué te pasa?'. 'Me preocupa tu dolor de cabeza’. Esto es un problema".