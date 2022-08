Paula Chaves reveló el angustiante trastorno que padece: "Nunca lo conté"

Paula Chaves estuvo como invitada a Juego Chino, el nuevo programa que conduce el Pelado López por la pantalla de Telefe. Durante la charla, la conductora y modelo reveló el angustiante trastorno que padece. "Soy hipocondríaca. Nunca lo conté", comenzó diciendo Chaves.

"Mi cabeza se va a cualquier lado", explicó cuando ella o algún ser querido comienza con algún tipo de síntomas. La obsesión por las enfermedades la han llevado a pasar momentos feos. "Vos me contás que a un familiar tuyo le encontraron algo, que lo operaron, y yo ya empiezo con el síntoma. De una picadura de mosquito, mi cabeza se va a cualquier lado", agregó la esposa de Pedro Alfonso.

"Soy hipocóndrica declarada, no medicada", le aclaró al conductor del programa, quien asumió sufrir la misma problemática.

Sorprendido por la revelación, el conductor le preguntó si alguna vez tuvo algún episodio complicado. "En Bahamas, era nuestro viaje de los sueños, y llegué y los dos chicos estaban con fiebre. Estuve cuatro días sin salir del cuarto. Yo, llorando, con el termómetro. La paso para el traste", admitió.

Paula Chaves.

Luego, contó: "Un día Pedro me llamó por videollamada y me dijo que le dolía la cabeza. Yo me largué a llorar mal. Y él me dijo ‘¿qué te pasa?’. ‘Me preocupa tu dolor de cabeza’. Esto es un problema".