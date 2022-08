Por qué se separaron Paula Chaves y Pedro Alfonso durante un tiempo

Una familia ejemplar, de esas que parecen dibujadas para las revistas. Paula Chaves y Pedro Alfonso viven un presente maravilloso, con la historia de amor que los unió y los estimuló a traer al mundo a tres retoños, que llenan de alegría y de responsabilidades el hogar.

No obstante, no todo fue color de rosas para los famosos, esos que se flecharon en la pista del Bailando por un sueño en 2010, para crear un noviazgo mediatizado desde el origen con ese ahínco, valentía y osadía de Peter de declararle sus sentimientos en el programa más visto de la televisión.

A los pocos meses de comenzar su vínculo emocional, que los catapultó a la tapa de todos los diarios y a vivenciar guardias periodísticas tozudas que los seguían a todos lados, Paula y Alfonso se detuvieron, pusieron un coto y rompieron el noviazgo, tras apenas ocho meses.

Una situación impensada, que incluso sacudió todas las estanterías y paralizó a la opinión pública. Nadie lo avizoraba, nadie lo imaginaba, pero aconteció. Los tortolitos se separaron por un lapso, un tiempo considerable en el que caminaron por diferentes senderos.

Todo esto regresó a la visibilidad de la mano de Chaves, que utilizó su perfil digital de Instagram para publicar una tapa de la Revista Gente del año 2011, que poseía un titular impresionante, que ratifica toda esta trama: “Me bajé del Bailando para no cruzarme con Peter…”.

En esa época de ebullición, la ex conductora de Bake Off no pudo evitar profundizar en los argumentos que tallaron en la ruptura y contó en televisión: "Como esta relación fue pública desde el comienzo, me parece lo más justo contarles que con Peter no estamos más juntos. No hubo pelea ni nada parecido, quedamos como grandes amigos”.

Incluso aportó una serie de revelaciones increíbles, que se referían a las discrepancias, a las diferencias insalvables en ese momento. “Tenemos personalidades diferentes, pero nos seguimos queriendo y respetando", exteriorizó antes de quebrarse en llanto delante de la cámara.

En esa línea de recordar, Chaves publicó otra portada, tras la reconciliación en la que la pareja confesaba su proyecto familiar: “Queremos tener cinco hijos”. Finalmente eso ocurrió, aunque con tres pequeños que aman.