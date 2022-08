El comentario de Paula Chaves sobre lo que haría ante una infidelidad: "Soy brava y..."

Para Paula Chaves no hay grises cuando se trata de códigos entre amigas. Así lo dejó a la vista cuando estalló el escándalo del Wandagate y no dudó en soltarle la mano a la China Suárez al enterarse de que había intercambiado mensajes con Mauro Icardi, marido de Wanda Nara, hermana de su mejor amiga, Zaira.

Ese affaire clandestino indignó a Paula y enfrió su relación con Suárez, tanto, que la actriz optó por no saludarla cuando falleció su abuelo. Y ahora, de visita en Juego Chino, el nuevo programa que conduce Guillermo “Pelado” López en Telefe, Chaves reafirmó su postura.

Todo empezó cuando el conductor la pinchó con una pregunta picante: qué haría de enterarse que engañan a una amiga. “¿Sos de armas tomar?”, quiso saber el ex CQC, y la pareja de Pedro Alfonso contó que no es de aquellas que se quedan en el molde.

“Soy bastante justiciera en la vida, en general. Con los años, aprendí que no me tengo que meter tanto porque uno ya es grande y hay una familia consolidada y arreglos y cosas; pero soy muy justiciera. O sea, voy a capa y espada”, arrancó.

Paula contó que con el tiempo se fue atemperando, pero que años atrás, si la noticia de una infidelidad llegaba a sus oídos, no dudaba en encarar. “Antes, por ejemplo, estábamos en un boliche con mis amigas y agarraban a una porque había un conflicto, yo iba a fondo”, recordó.

“No sé si te doy un cachetazo, pero te pongo en órbita en dos minutos. Peleando, soy brava”, se sinceró la conductora de Bake Off Argentina, que meses atrás habló en LAM sobre cómo le cayó la repercusión mediática del triángulo en el que quedó involucrada su ex amiga.

"A mí me hace muy mal estar envuelta en escándalos. Y me angustia. No me siento cómoda. Trabajé muchos años en Este es el show dónde tocábamos estos temas y, el que trabajó conmigo, te puede decir que a mí me incomoda hablar del otro", aseguró.

“No me gusta verme en los titulares de las noticias por cosas que, encima, no son mías y no tengo nada que ver. La verdad que a mí me causa mucha tristeza todo. De verdad. Pero no es mi tema. No estoy ni enojada ni mucho menos. No me pelee con nadie", agregó.

Y Paula aclaró en ese momento: "Simplemente, pasaron cosas íntimas, más allá de esto, que no están buenas. Pero bueno, a mí me duele y me apena la situación. Si quieren cerremos con esto: yo no le dije ‘sorete’ a nadie".