Paula Chaves contó cuál es la razón por la que no quiere hablar nunca más de la China Suárez

Paula Chaves es una de las famosas con perfil mediático más bajo de todos. La modelo y conductora decide mantenerse alejada de los escándalos para evitar cualquier tipo de conflicto en su vida y por eso se dedica de lleno a la crianza de sus hijos y al amor de su familia.

Hace algunos meses, cuando se desató el Wanda Gate, los rumores de una pelea entre Paula Chaves y la China Suárez se hicieron muy fuertes. Y es que las famosas eran súper amigas, pero la conductora de Bake Off es la mejor amiga de Zaira Nara y no dudó en ponerse del lado de la madrina de su hija.

Fue entonces cuando la China se mostró furiosa en redes por lo que dejó de seguirla. De hecho, hace algunos días, cuando realizó su descargo contra LAM, también apuntó contra Paula y Mery del Cerro cuando les dijo que la dejaron sola en medio del escándalo: "Gracias a mis amigos que me soltaron la mano".

Como si fuera poco, hace algunos meses atrás Paula fue consultada sobre la supuesta pelea con la China Suárez: "A mí me hace muy mal estar como envuelta en escándalos. Y me angustia. No me siento cómoda. Trabajé muchos años en Este es el show dónde tocábamos estos temas y, el que trabajó conmigo, te puede decir que a mí me incomoda hablar del otro".

"No me gusta verme en los titulares de las noticias por cosas que, encima, no son mías y no tengo nada que ver. La verdad que a mí me causa mucha tristeza todo. De verdad. Pero no es mi tema. No estoy ni enojada ni mucho menos. No me pelee con nadie", agregó la famosa.

Y finalizó muy filosa contra la prensa por las constantes consultas sobre el escándalo: "Simplemente, pasaron cosas íntimas, más allá de esto, que no están buenas. Pero bueno, a mí me duele y me apena la situación. Si quieren cerremos con esto: yo no le dije ‘sorete’ a nadie".

Luego de meses en paz, Paula volvió a recibir la misma pregunta y no dudó en sentenciar: "No quiero más titulares. No son temas míos. Me pone mal tener que estar ahí, muy mal, no me gusta, menos con temas que no son míos. Yo estoy bien".