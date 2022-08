Por qué la China Suárez no saludó a Paula Chaves por la muerte del abuelo Kaki

El destino golpeó las puertas de Paula y Delfina Chaves, quienes transitan por un presente de emociones múltiples, que abarcan un abanico entre el dolor y la alegría por la ascensión de este plano de su abuelo Kaki, quien apagó su luz a los 97 años. En ese contexto, la China Suárez publicó un mensaje conmovedor solamente dirigido para la menor de las hermanas.

María Eugenia sorprendió al expresarse en las redes sociales sobre el familiar de las famosas, a quien conoció de sus épocas de fraternal e íntima amistad que cultivó con la esposa de Peter Alfonso. Lo más llamativo se centró en la dedicatoria dirigida únicamente para la protagonista de ATAV.

La ex de Benjamín Vicuña encontró un material preciso y justo para transmitir una sensación agradable en su celular y lo subió a su perfil de Instagram. Se trata de un momento en el que Kaki visitó el estudio de aquella novela de PolKa tan exitosa para saludar a Delfi, en la grabación del último capítulo.

Claro que la China formó parte de ese elenco, ahí compartió extensas jornadas de filmación con Delfina y pudo captar con su dispositivo el abrazo conmovedor del abuelo con la actriz. Unas imágenes que emanan un sinfín de sentimientos y que grafican el vínculo amoroso.

Suárez escribió en esa storie: “Estuvo ahí en su última escena. Su fan número uno”. Además añadió: “Kaki para siempre”, con dos emojis de corazones rojos, uno de ellos partido. Toda una declaración de la actual pareja de Rusherking, un gesto de empatía por este trance.

No obstante, en sus plataformas digitales María Eugenia no mencionó de ninguna manera a Paula, que era su amiga personal, un ser con el que experimentó cientos de situaciones de la vida. Eso activó las averiguaciones de los motivos que empujaron a la actriz a no saludar a la conductora de Bake Off.

Todo se remite al mentado proceso del Wandagate, cuando la China elucubró una historia de amor clandestina Mauro Icardi y Paula sintió que ese comportamiento dañó su vínculo, porque también formaba parte de un círculo cariñoso con Zaira Nara.

Hace unos meses, Chaves describió los factores que incidieron en la ruptura de la amistad con Suárez: “No me peleé con nadie. Simplemente, pasaron cosas íntimas, más allá de esto, que no están buenas. Pero bueno, a mí me duele y me apena la situación”.