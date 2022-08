Miriam Lanzoni mostró cómo le quedó el ojo luego de ser atacada por su gato: "Se me prendió y..."

Miriam Lanzoni viene de vivir un episodio con su gatito que podría haber terminado muy mal y que, afortunadamente, no le dejó consecuencias más que un tremendo susto. Su gato, preso de celos por la entrada de una nueva mascota al hogar, la atacó en la cara, muy cerca de uno de sus ojos.

La noticia del accidente doméstico la dio Estefi Berardi a principios de agosto, y luego Lanzoni, en diálogo con Juan Echegoyen y todavía muy dolorida, rompió el silencio y dio los primeros detalles de lo sucedido con su gato que, como todo animal territorial, puede sentir la entrada de otro como una amenaza, por lo que se recomienda una adaptación paulatina respetando sus espacios.

“Trajimos el domingo a la noche una gatita rescatada y mi gato se puso como loco. El lunes estábamos tratando de que se conocieran. Mi novio lo tenía a upa y yo ya había estado con la gata”, empezó en Mitre Live.

“Yo tenía olor a la gata y cuando me acerco a mi gato y le beso el cuerpito, se me prendió”, siguió, y detalló la reacción del felino: “Me metió la pata en el ojo. Me lo perforó, pero tuve suerte, porque no me tocó la córnea. Fue solamente en el ojo, pero por fuera”.

Ya casi recuperada del todo, a la semana del ataque, Miriam estuvo en LAM, donde mostró fotos de cómo le quedó la cara después del feo momento que vivió con su gato, llamado Mimi, que vive con ella desde hace tres años.

Lanzoni impresionó al panel de angelitas con más detalles del relato. Según contó, en cuanto adoptaron con su novio a la nueva gatita, observaron que el minino empezó a cambiar su actitud. “Se puso raro, muy violento; él no es así, nunca pasó nada. Yo lo manipulo todo el tiempo... te manifiesta celos con la pata, a lo sumo", aseguró.

Miriam recordó el paso a paso del evento: "Al otro día que adoptamos a la gata, mi novio tenía a mi otro gato a upa, yo le empiezo a dar besos en la panza y de repente se me prende con las dos garras y las patas de atrás. En un momento sentí la pata de él adentro del ojo. Por suerte no me moví”.

“Ahí empecé a ver sangre que caía, yo le pedía que me suelte y hasta que se soltó solo. Me suelto y voy corriendo al baño, me sangraba y no veía nada. Tenía arañones y me sangraba, no paraba", recordó.

"Me pasó a un milímetro de la córnea. Pensé que perdía el ojo y me había desfigurado la cara. Tuve que estar con antibióticos, no tuvieron que coser porque fue una herida adentro del ojo. Estuve como un día con el ojo caído", explicó.

Finalmente, la actriz aclaró que, además de apelar a la medicina, llamó a una sanadora que la curó a distancia. "A los dos días se me cerró y ahora se puso rápido muy bien, me mejoró mucho el ojo. Todavía estoy con gotas y antibióticos", señaló. Además contó que la gatita, por supuesto, debió ser reubicada en otra casa.