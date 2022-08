El impactante audio de Miriam Lanzoni hablando del terrible ataque de su gato

Miriam Lanzoni rompió el silencio luego del inesperado e increíble ataque que recibió de su propio gato y que provocó que terminara en la guardia de una clínica con una delicada lesión en su ojo.



Fue la panelista Estefanía Berardi la que contó la noticia en LAM. Ahora, Miriam Lanzoni salió a hablar del accidentado episodio en Mitre Live, con Juan Etchegoyen, a quien le contó cómo sucedió todo.





“Trajimos el domingo a la noche una gatita rescatada y mi gato se puso como loco. El lunes estábamos tratando de que se conozcan. Mi novio lo tenía a upa y yo ya había estado con la gata”, comenzó contando.



“Yo tenía olor a la gata y cuando se me acercó mi gato le beso el cuerpito, se me prendió hacia mí”, agregó Miriam Lanzoni sobre la increíble reacción de su gato al sentir el olor del gatito rescatado.



“Me metió la pata en el ojo. Me lo perforó, pero tuve suerte porque no me tocó la córnea. Fue solamente en el ojo, pero por afuera. Le lastimó la cara y me arañó toda”, explicó la actriz en el diálogo con Etchegoyen.



“Me recontra asusté, porque me sangraba el ojo. Después vi que eran unos cortesitos tontos, pero con el ojo me asusté muchísimo”, expresó Lanzoni, quien ya está más tranquila luego de haber sido revisada en una clínica.





No es la primera vez que Miriam Lanzoni habla de su gato. De hecho, en una entrevista había contado cómo era el comportamiento de su mascota. “Mi gato siempre se pone en un lugar donde hay cierta energía”, reveló.



“Hay presencias y cosas que pasan. No sé bien cómo explicarlo. Tenés que estar acá para sentirlo y darte cuenta de lo que te digo”, contó Lanzoni sobre las experiencias paranormales en su casa.