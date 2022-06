La desesperada denuncia de Miriam Lanzoni tras ser estafada en la adopción de un niño en Haití

Miriam Lanzoni transita por un difícil momento personal. La actriz se encontraba realizando todos los trámites de adopción con una fundación para conseguir cumplir el sueño de ser mamá. Sin embargo, dos años y medio más tarde dejó de recibir comunicación de la entidad en cuestión. En las últimas horas, la ex pareja de Alejandro Fantino denunció haber sido estafada.

Previo a escuchar su testimonio, desde Socios del espectáculo expusieron el drama que atraviesa la actriz. "A Miriam le recomendaron esta fundación para adoptar un chico de Haití, avalada por la propia embajada del país, y decide llevarlo a cabo porque el proceso acá es muy largo. Hace un tiempo que desde la institución dejaron de contestar, no solo Mar, su directora, sino también la propia página web, que desapareció", contó la periodista Paula Varela.

Miriam Lanzoni: "Perdí contacto con la fundación".

"Perdí contacto con la fundación. Estoy angustiada y desorientada, esa es la palabra. Yo siempre tuve contacto con la directora y de repente se borró su contacto. No me contestó más un mail, creo que la página se dio de baja. La embajada no me da respuesta, eso me parece raro. No entiendo nada, mis papeles están bien y necesito saber qué pasó, alguien tiene que dar una respuesta, esta fundación trabaja con la Embajada", reveló Lanzoni, haciendo referencia a la fundación que le recomendaron para adoptar un chico de Haití.

Arranqué este trámite con mi ex pareja (Fantino) durante dos años o más y, cuando terminamos todo, justo coincidió que nos separamos. Entonces tuve que arrancar todo otra vez de forma monoparental. Volví a hacer todo, que la verdad es súper tedioso y alguien que no tiene el deseo ferviente de ser padre no lo hace", reveló.