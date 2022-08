El profundo dolor de un ex Gran Hermano: "Le detectaron un tumor y ya era muy tarde"

Emiliano Boscatto fue uno de los participantes de la edición 2011 de Gran Hermano. Fue uno de los integrantes preferidos de los seguidores del reality. Entre las anécdotas de aquella edición, muchos recuerdan el ingreso de Kymba, una perra que por entonces era una cachorra. Apenas cruzó la puerta fue directo a Boscatto. Lo eligió y se creó un vínculo nunca visto.

Emiliano no dudó en adoptarla y llevársela a su Córdoba. Incluso, en el confesionario, hasta firmó los papeles de adopción. A más de 12 años, en las últimas horas Boscatto recibió la triste noticia de la muerte de Kimba.

"Cuando terminó el programa Kymba volvió unos días al refugio de perros hasta que Telefe me envió a Córdoba para hacer un especial de mi regreso. En el mismo vuelvo venía Kymba. En mi casa la recibieron súper bien, yo tenía que volver a Buenos Aires y no tenía lugar ni tiempo para estar con ella ya que viajaba todo el tiempo. Por varios años la cuidó mi mamá, yo iba todos los meses a Córdoba y me quedaba unos días así que ahí nos veíamos", comentó Emiliano en diálogo con el portal Primicias Ya desde España.

"Vivió varios años en casa de mi madre y ya los últimos en casa de mi hermana que se mudó y se la llevó con ella ya que estaban muy encariñadas. Vivió súper bien y feliz. Tenía algo de problema de sobrepeso. Así que había que estar atento a eso. En el último año le creció un tumor que no lograron darse cuenta y hasta que cuando se lo detectaron ya era muy tarde. Intentaron operarla pero ella no resistió y nos abandonó", agregó con dolor.

"Estoy muy agradecido a todos lo que hicieron posible que la adoptará y a mi familia que me ayudó a darle una vida feliz.La recordaré siempre", concluyó.