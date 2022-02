Cómo está la perra que adoptó Emiliano Boscatto en Gran Hermano 2011

Gran Hermano sacudió todo en la Argentina, ese reality se transformó en un clásico del público que lo eligió durante años, desde su debut en 2001. Decenas de famosos surgieron de las entrañas de esa casa y hoy son verdaderas figuras como el caso de Emiliano Boscatto.

En la edición 2011, que tuvo como gran protagonista a Cristian U, que casualmente le ganó la final a Emiliano. Una temporada con muchísima repercusión y que construyó cientos de momentos televisivos de alto voltaje y trascendencia.

Uno de los episodios más recordados se vincula con la decisión de la producción de ingresar a una perra para exhibirla en el programa más visto del país, con la intención de despertar el deseo de alguna persona de adoptarla. Un capítulo maravilloso, porque creó una atmósfera de emoción entre los participantes.

Esa preciosa golden surcó el jardín, con una sonrisa, con la cola ondulante por la felicidad y lo primero que llevó a cabo fue a acercarse a Emiliano, con el que se fundieron en un abrazo, en una conexión especial y al que llenó de lenguetazos muy tiernos.

El cordobés no contaba en su haber con un amor por los peludos de cuatro patas, pero algo se despertó en su corazón con esa increíble alma. El tiempo pasó y la producción le propuso que se la quedara, que la sumara a su vida y Boscatto aceptó gustoso.

Así Kymba encontró refugio en los brazos del concursante de GH, que la trasladó a su Córdoba natal hace 11 años, para instalarla en la casa de sus padres. Una historia de acompañamiento, de cuidados, de amor recíproco que se mantiene hasta la actualidad.

Claro que Emiliano modificó rotundamente su realidad al mudarse a España, donde edificó una pareja con Javier y se dedica al universo del porno profesional. Eso lo alejó de su perra, que sigue en la casa familiar en tierras cordobesas.

Recientemente, Boscatto volvió al país por las vacaciones y se reencontró con Kymba y posteó una tierna foto. En cuanto al origen de esta relación, el famoso contó: “La perrita estaba en un lugar de adopción. Y la llevaron a la casa para conseguirle un adoptante que iba a ser del público”.

En esa charla con Pronto, Emiliano se refirió al primer instante, a ese encuentro espontáneo con la perra: “Cuando entró todos se imaginaron que iría directo a Cristian U. Porque él era paseador de perros. Todos se le tiraron encima, menos yo, que era cero mascotero. Pero de a poco fuimos encariñándonos y Kymba se volcó 100 por ciento conmigo”.

A la hora de describir las diferentes etapas que experimentó con Kymba, Boscatto narró: “La producción decidió preguntarme si la quería adoptar yo, y no lo dudé; me la quedé. Me la traje a Córdoba. Claro que yo viajaba mucho. Pero ella con mi familia se encariño ahí nomás. Yo venía a Córdoba muy seguido”.