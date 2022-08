La reacción de Susana Giménez al recibir un afectuoso saludo de un famoso con el que está peleada

Susana Giménez decidió instalarse en Uruguay hace un par de años, y cada tanto en su nuevo país de residencia da entrevistas con distintos medios locales. En esta oportunidad, tuvo una particular reacción cuando en una nota le pasaron un afectuoso saludo de un famoso con el que está peleada.

Invitada al programa Sonríe (Canal 10), donde hizo promoción de la obra teatral que protagoniza en el país vecino, Piel de Judas, le compartieron a Susana Giménez saludos de diferentes referentes del mundo de la televisión y el espectáculo, entre ellos Julio Bocca, Marley, Ismael Cala, el “Negro” González Oro, Sebastián Yatra y su compañero de elenco, Antonio Grimau.

Sin embargo, cuando apareció en pantalla un saludo del artista uruguayo Carlos Perciavalle, la diva no ocultó su sorpresa, dado la enemistad que tiene con el legendario humorista. “La más divina, la más mona, la mejor persona y, por sobre todas las cosas, la mejor actriz que nos queda en el hemisferio sur. Te mando un beso grande. Te quiero mucho”, expresó el actor.

Acto seguido, Susana Giménez consultó sin filtro: “¿Eso de Carlitos Perciavalle es nuevo? ¿Lo dijo ahora?”. Cuando los conductores le dijeron que es una declaración de estos días tomada por la producción del programa, Susana soltó espontánea: “No lo puedo creer. Estábamos peleados”.

Finalmente, y con ánimo de hacer las paces, la diva deslizó con humor: “Ahora lo voy a llamar por teléfono y me voy a amigar. Ahora que lo veo me dio mucha ternura porque lo quise mucho, fuimos muy amigos”.

Sin dar detalles sobre la causa del enfrentamiento, Susana Giménez se limitó a decir sobre su situación con Carlos Perciavalle: “No lo puedo contar. Él se pasó de rosca y yo me calenté. ‘¿Por qué siempre tenés que hablar de mí para hacerte el gracioso?’ Ahí me ofendí para siempre. Él creyó mucho en mí y esa revista [el musical La mujer del año] un poco me cambió la carrera”.