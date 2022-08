La dolorosa revelación de Ruggero Pasquarelli sobre su separación de Cande Molfese: “Fui infiel y..."

A mediados del 2020 y durante la pandemia por Coronavirus, Candelaria Molfese y Ruggero Pasquarelli le pusieron punto final a una relación de pareja que tuvo ocho años de duración. Los actores no tuvieron un final feliz en el vínculo que los unía, y dos años después de aquel suceso se volvió a hablar del tema.

En su momento se había dicho que la pandemia había generado un desgaste en la pareja, pero con el paso del tiempo fueron develándose los motivos que llevaron a dicha ruptura y el mal momento que tuvo que pasar la actriz durante ese doloroso proceso.

Surgió el tema de la infidelidad por parte de Pasquarelli y más tarde se supo que quien le abrió los ojos fue su amiga, Tini Stoessel. “Mi última pareja me desilusionó, me hizo creer muchas cosas que al final no. Terminás de conocer a la persona cuando te separás. Estaba muy enamorada. En pandemia me cayeron muchas fichas personales, los rumores y las voces ya existían”, había comentado Cande en el programa PH hace unos meses.

Con ese disparador dejó entrever el difícil momento que pasó Molfese en su separación y los cañones apuntaron mucho más directo al actor italiano. Hoy, tiempo después de aquella ruptura y con Cande en pareja con Gastón Soffritti, Pasquarelli habló del tema en una entrevista que replicó la cuenta @canti.ok.

Consultado respecto a su relación con Cande, Ruggero largó una risa por la pregunta que le recordó aquella relación que tuvo con la actriz y comenzó explicando: “La pandemia estuvo súper, que hayamos cortado no fue culpa de la pandemia. Preguntame todo lo que quieras”.

“¿Fuiste infiel?”, surgió como interrogante, y fue entonces cuando el artista se confesó: “Sí, la verdad es que no me porté bien, fui infiel y aprendí mucho de esa relación por haberme portado mal en ese sentido”.

Y continuó: “Ella obviamente no se lo merecía, pero a veces la vida te lleva a lugares que uno no quiere... pero bueno, pasó...”. La charla siguió preguntándole si se arrepentía de eso, a lo que el actor respondió que sí, agregando que hubo factores que bajo su consideración dispararon esa infidelidad.

“Creo que la distancia, estar tanto tiempo lejo y todo no ayudaba en nada. Repito, nos podemos equivocar y yo me equivoqué, me arrepiento de eso. Pero la vida sigue adelante y ya van dos años que cortamos. Si querés verdaderamente a una persona tenés que tener respeto ante todo y no quisiera hacer sufrir a nadie más como seguramente sufrió Cande. Fui una mierda”, cerró.