Gastón Soffritti blanqueó su noviazgo con Cande Molfese con una inesperada foto

Cande Molfese durante mucho tiempo estuvo en una relación con Ruggero Pasquarelli. Sin embargo, todo llegó a su fin y fue la actriz quien contó lo que realmente pasó con el italiano: "Mi última pareja me desilusionó, me hizo creer muchas cosas que al final no… Terminás de conocer a la persona cuando te separás".

"Es muy loco, pero pasa eso, que decís: ´¿con quién estuve? ¿qué pasó? No era la persona que yo creía. Creo que cuando me llegó la información al ciento por ciento, lo decidí. Yo no tenia toda la información completa. Una amiga mía, muy amiga, me sentó en plena pandemia y me dijo la típica frase 'amiga, date cuenta", agregó.

Y continuó: "Fue clave. Me dijo: ´Mirá Cande, están pasando estas cosas, o pasaron mejor dicho, no sé cómo te sentís con esto pero eran comportamientos que no'. No fue la única, hubo otras amigas también". El tiempo pasó y al parecer Cande encontró el amor en los brazos de otro famoso.

Se trata de nada más ni nada menos que Gastón Soffritti, el de Stefi Roitman. Los rumores comenzaron a vincularlos y nuevamente fue la ex actriz de Violetta quien decidió romper el silencio: "Estoy muy contenta, estoy muy bien porque siento que estamos en la misma sintonía".

"Estar con alguien, estar en pareja, es difícil. Está buenísimo, pero hay que encontrarse en el punto medio, y por suerte él está muy en la misma. Antes de irme al Sur en este viaje que lo conocí, me dije: ‘Basta, no voy a tener más citas, no voy a salir más y que el Universo me ponga lo que realmente es para mí', y apareció", contó Molfese.

No todo quedó ahí porque reveló: "Quizá nos vieron porque estuvimos saliendo juntos, pero estamos muy relajados. Nos estamos conociendo y nos sentimos muy bien". Como si fuera poco, Cande compartió una foto de Soffritti en el café que inauguró hace poco y escribió: "Cliente de lujo".

Ahora quien dio el paso y se mostró seguro del vínculo fue el actor de Patito Feo. Y es que, Gastón cuando un fan le preguntó: "¿Qué pasa con Cande?", no dudó en compartir una foto con ella abrazados y confesar: "Mmmm, no sé. Para mí que algo pasa ahí".