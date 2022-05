Cande Molfese confesó que Tini Stoessel fue fundamental para separarse de Ruggero Pasquarelli: “Amiga, date cuenta que…”

En plena pandemia, una noticia revolucionó al mundo del espectáculo con el desenlace de una pareja muy querida del ambiente, la que configuraban Cande Molfese y Ruggero Pasquarelli. Una noticia que sacudió todo, porque nadie la veía venir y que dejó huella.

Con el tiempo se filtraron algunos detalles de algunos comportamientos extraños del italiano y sobre todo de la angustia que se apoderó de la actriz. El anuncio del desenlace del amor, en octubre del 2020, provocó una alta visibilidad y trajo aparejado cientos de investigaciones.

Todo eso regresó al tapete con la visita de Cande al piso de PH, donde se abrió de par en par y narró sus emociones y todo lo que aconteció con Pasquarelli. “Mi última pareja me desilusionó, me hizo creer muchas cosas que al final no. Fue una decisión difícil pero es lo que hoy ambos necesitamos”, contó.

Sin tapujos, Molfese se lanzó a describir todo lo que analizó con el tiempo de su ex y expresó: “Terminás de conocer a la persona cuando te separás. Es muy loco, pero pasa eso, que decís: ´¿con quién estuve? ¿qué pasó? No era la persona que yo creía´. Mi última pareja también, pero la decepción es más con uno. Estaba muy enamorada. En pandemia me cayeron muchas fichas personales, los rumores y las voces ya existían”.

Hasta que la joven se animó a confesar la intervención decisiva en la toma de la decisión de una mega famosa, una amiga que se sentó para abrirle los ojos y estimularla a culminar ese vínculo. Se trata nada más y nada menos que de Tini Stoessel.

En cuanto a la charla que le brindó la cantante, Cande aseveró: “Una amiga mía, muy amiga, me sentó en plena pandemia y me dijo la típica frase ´amiga, date cuenta´. Fue clave. Me dijo: ´Mirá Cande, están pasando estas cosas, o pasaron mejor dicho, no sé cómo te sentís con esto pero eran comportamientos que no”.

A pesar de todas las insinuaciones de una dinámica negativa, Molfese cerró con un buen concepto de Ruggero: "Parece que hablo en código, pero me da cosa. Crecimos juntos, fue una pareja que a mí me enseñó un montón, pero bueno, se las mandó y yo no pude con eso