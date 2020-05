Cande Molfese publicó un video escrachando a su novio por violento

Cande Molfese se encuentra en pareja hace seis años con Ruggero Pasquarelli. En estas épocas especiales de encierro, la actriz comparte en sus redes sociales el día a día junto a su pareja, pero en las últimas horas alarmó a sus seguidores con un video muy particular.

Molfese compartió en sus historias de Instagram una violenta reacción del actor italiano. "Para que conozcan ustedes a Rugge un poquito más. También se enoja fuerte", escribió y relató que Pasquarelli lanzó el control remoto contra la pared, al lado de la cabeza de su novia, durante una pelea.

"Decile a la gente que también te sigue a vos, ¿qué pasó acá?", le pregunta la actriz y él contesta: "Estaba enojado y lancé el control ahí y se rompió. Y bueno, soy italiano", responde para justificarse.

"¿Y dónde estaba mi cabeza cuando lanzaste el control?", insistió Molfese tras revelar que el actor estaba enojado con ella. "Cerca de la pared", dice entre risas Ruggero.

"Listo, ya fue. Después la pinto", resolvió y su novia le preguntó: "¿Te das cuenta que sos muy irascible? Yo nunca llegué a hacer eso".

Rápidamente, Ángel de Brito compartió el video en sus redes sociales y cuestionó: "Por qué subir esto a las redes? Me explican, sinceramente no lo entiendo". Y Cande le contestó: "Mala mía Ángel, tenés razón! Besos".

Por qué subir esto a las redes?

Me explican, sinceramente no lo entiendo pic.twitter.com/PJcquJ8q8S — A N G E L (@AngeldebritoOk) May 21, 2020

Luego borró las historias y se refirió a las repercusiones del hecho con un comentario en Twitter.

Ahhhhh lo del controlllll remotoooo uD83EuDD26uD83CuDFFB???uD83EuDD26uD83CuDFFB???uD83EuDD26uD83CuDFFB???uD83EuDD26uD83CuDFFB???uD83EuDD26uD83CuDFFB???uD83EuDD26uD83CuDFFB???uD83EuDD26uD83CuDFFB???uD83EuDD26uD83CuDFFB???uD83EuDD26uD83CuDFFB??? relajen chikesssss ! uD83DuDC9B? mi novio es un ?? — Cande Molfese ? (@kndmolfese) May 20, 2020

Al ser consultada por Teleshow, Molfese habló de sus actos: "Me equivoqué, no pensé que podía llegar a tener la repercusión negativa que tuvo... quise hacer una humorada y fue un acto errado".

"Es un tema sensible y no está bien lo que hice, agradezco que sea un tema que se hable porque hay mujeres que sufren pero este no es mi caso, tengo un novio compañero, hermoso y que me acompaña y apoya en cada cosa que emprendo, creo que todo eso se refleja en lo que muestro", dijo, y reiteró que "fue un error subir ese video".