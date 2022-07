Cande Molfese contó cómo es su relación con Gastón Soffritti: "Estamos..."

En un enigmático de LAM surgió la noticia de que Cande Molfese está saliendo con Gastón Soffritti desde hace varias semanas. Ahora, la propia actriz fue la que habló de la relación con su colega.



En el programa Antes que Nadie, de Luzu TV, en el que Cande Molfese trabaja junto a Diego Leuco, Mica Vázquez y Martín Dardik, como era de esperarse, no evitaron tocar el tema y comenzaron a indagar a la actriz.



“Me da ansiedad lo que está pasando. Son mis amigos ustedes, cálmense”, comenzó diciendo Cande. “Aparte, me dijo ayer Piñón: ‘Te lo van a preguntar’. Y le digo: ‘No, son mis amigos’, y me reí”, bromeó luego.





“Gordi, me encanta”, expresó Mica Vázquez. “Bueno, vos me lo dijiste desde el momento cero”, comento Cande, apoyándose en su amiga. “Diego fue uno de los primeros que se enteró”, agregó.



En ese momento, Micaela Vázquez aseguró que le parecía que Gastón Soffritti era un buen compañero para que esté al lado de Cande Molfese. “Estoy muy contenta. Estoy muy bien”, expresó la actriz.



“Nos estamos conociendo, estamos compartiendo, nos estamos encontrando en el medio. Vamos con tranquilidad. No somos novios. No quiero tener novio y los dos estamos en la misma”, añadió Cande.





Por su parte, Gastón Soffritti terminó de confirmar el romance en sus historias de Instagram mientras se estaba desarrollando el programa en el que indagaban a Cande Molfese por su romance.



Gastón subió a sus historias un video con efecto de cara de payaso, por el apodo que le puso Cande Molfese en el programa. “Bueno, parece que tengo un nuevo rol para interpretar”, dijo el actor.