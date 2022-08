Señorita Bimbo confesó la verdad sobre su renuncia al programa de Florencia Peña

Tras varias versiones alrededor de la renuncia de Señorita Bimbo al programa de Florencia Peña, tanto la conductora como la panelista salieron a aclarar los tantos sobre la situación y aclararon que la salida se dio en buenos términos.

En diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), Forencia Peña argumentó sobre la salida de Señorita Bimbo: “Yo ya lo sabía, yo la amo a Bimbo. Es alguien que no solamente respeto, sino que me parece inteligente y quiero. Ella está con muchos quilombos de horario, yo ya sabía que ella no iba a poder seguir. Intento quedarse lo más que pudo, pero nada… Nos queremos mucho y tenemos muchas ganas de volver a trabajar juntas en algún momento, así que la mejor; la adoro”.

Además, Peña se refirió a la ausencia de Dan Breitman, quien viajó a México durante unos dáis para ser parte de un especial de Susana Giménez. “Dan se fue una semana a hacer el reality que está haciendo Susana. Le dijimos que vaya. Lo amamos. Dan es una parte re importante del programa; ya la semana que viene vuelve”, explicó la conductora.

Por su parte, Señorita Bimbo advirtió en un móvil: “Estoy bien porque me fui yo, estás mal si te echan”. Luego agregó con humor: “Y sí, hay que trabajar menos, chicos, si en este país no la juntás”.

Acto seguido, la humorista deslizó: “Hay que irse cuando está todo bien, sino es como cuando te separás y terminás odiando al otro. Me fui divina, me fui feliz, pero estoy quemada. No es lo mismo ser un laburante que una estrella, no ganamos tan bien, entonces la remamos, hacemos teatro independiente, treinta cosas y poder poner la energía en proyectos propios me parece importante”.

Finalmente, Señorita Bimbo reconoció: “Yo probé la tele para no ser prejuiciosa. Eso de que me pongan un piiii cuando quiero decir una mala palabra… No se pueden decir mil cosas, hay auspiciantes, gente que quiere cosas, no es el medio para mí. Yo hago radio con total libertad, en el teatro digo lo que quiero y allá también, pero hay una estructura que no vas a romper vos que sos una hormiga. Me parecía importante estar ahí, que una mujer gorda esté en televisión (porque no hay) y que no solo estuviéramos haciendo de mucamas en las novelas donde los protagonistas son flacos y hegemónicos, pero cumplo 42 años y quiero ver qué onda la vida. Tiene que haber algo más para las personas que no queremos tener hijos ni formar una familia ni ser famosas, ¿qué más hay?".

La periodista Paula Varela contó que las figuras que se barajan para reemplazar a Señorita Bimbo en el programa de Florencia Peña son Matilda Blanco, Dalia Gutman y Dani ‘La Chepi’.