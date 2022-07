El descontento de los hijos de Florencia Peña por su compromiso con el peronismo

Este sábado en una entrevista radial, Florencia Peña se sinceró sobre una crítica que le hacen sus hijos por su compromiso político con el peronismo. La actriz y conductora nunca se ha mostrado arrepentida de sus convicciones, aunque es consciente del impacto que estas creencias han tenido en la opinión pública.

En diálogo con Catalina Dlugi para el programa Agarrate Catalina (La Once Diez), Florencia Peña detalló: "Mis hijos con lo único que, no me criticaron, pero me expresaron su descontento fue cuando me involucré mucho en política".

Luego, la actriz y conductora aclaró: "Porque no porque no quieran que yo me involucre en política; de hecho, mi hijo mayor, Toto, es un pibe que le gusta mucho la política, lee mucho de política, es recontra peronista... Pero me veían sufrir mucho".

Sobre las constantes críticas que ha recibido, Florencia Peña explicó cuál ha sido el impacto para sus hijos. "Veían como las embestidas me hacían tambalear, porque yo puedo bancarme cualquier crítica que venga de algo que dije o hice, me lo banco, lo que no puedo es con las mentiras", remarcó.

Recordemos que hace unos días, Florencia Peña levantó una fuerte polémica cuando relativizó la difícil situación que atraviesa el país. De echo al referirse a la crisis actual, la artista aseguró en diálogo con María Laura Santillán para Infobae: "Para mí es una más. Sí, para mí es una más. Porque me parece que hemos salido de muchas grandes, graves".