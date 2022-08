La inesperada reacción de Lali Espósito al ver que una espectadora se desmayó en pleno show

Lali Espósito está atravesando un año con una agenda laboral muy agitada, y en la gira que está desarrollando en el país la artista tuvo una inesperada reacción luego de ver que una espectadora se desmayó en pleno show.

Victoria Castaño es la fanática de Lali que se descompensó, y en medio de ese momento recibió una alegría por parte de la cantante, quien pidió que el personal de seguridad que estaba sacando a la joven del recinto se detengan, y en ese momento se acercó a ella y la besó durante su actuación.

A través de su cuenta de Tik Tok, la fan de Lali Espósito detallo: “En el show de Lali me desmayo, no veo nada. En un momento me empiezo a sentir mejor, después me siento mal de nuevo y la quedé. Se forma un círculo de personas a mi alrededor, vino un guardia a sacarme y en un momento la reina me quiere dar un pico".

Lali estaba entoncando la canción “No estoy sola”,cuando se percató que una seguidora se había descompensado. Sin dudarlo, la cantante pidió que paren y se acercó al borde del escenario.

Entonces, la estrella pop le tomó la mano a su fanática y al constatar que se encontraba bien decidió saludarla con un beso. Rápida de reflejos, Lali Espósito corrió la cara y besó a su admiradora en la boca.

El momento se vio a través de las pantallas gigantes del estadio y los seguidores de la integrante del jurado de La Voz Argentina (Telefe) estallaron en una ovación.