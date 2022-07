Esto es lo que Lali Espósito opina sobre las relaciones abiertas

Lali Espósito se manifestó en varias oportunidades acerca de las relaciones abiertas, y siempre lo hizo con una opinión favorable. A continuación, te contamos algunas de las cosas que dijo sobre esta cuestión y compartimos todo lo que hay que saber al respecto. No te pierdas los detalles.

Lali Espósito y su postura favorable ante las relaciones abiertas

“Me parece más franca. Hoy”. Apenas estas palabras, pronunciadas por la misma Lali Espósito, sirven para definir lo que es la postura de la actriz y cantante acerca de la cuestión de las relaciones abiertas. En varias ocasiones Lali ha hablado al respecto, y siempre coincidió en su postura favorable. En simultáneo, siempre aclara que se trata de su actualidad y la manera en la que vive su vida, sin cerrarse a nuevas formas de pensar y sentir en el futuro.

En la actualidad, Lali Espósito se destaca en el programa La Voz Argentina.

En una visita que hizo unos meses atrás a El Hormiguero, el icónico programa de Antena 3, la joven artista argentina expresó que está “en aprendizaje” y que cree que siempre lo estará en lo que se refiere a vincularse con un otro. Consultada acerca de si hay normas o no en una pareja abierta, la protagonista de series como Casi Ángeles y Sky Rojo manifestó que cree que “la pareja abierta no es la regla, sino la regla dentro de lo que uno quiere al otro”. Para aclarar esto, la artista de 31 años agregó que “una cosa es ser leal y otra es ser fiel”.

En definitiva, para ella se trata de “ser leal a una persona con la que quiero estar, quiero compartir, pero no poder mentirle ante otras cosas que me pasan en mi individualidad y que no tienen que ver con el otro, tienen que ver con mi verdad, mi búsqueda y mi mundo más interior que, con o sin esa persona, es y será siempre mío”.

Lali Espósito, las parejas abiertas y su concepción sobre el amor

Lejos de quedarse encasillada en la creencia de tener una verdad absoluta, Lali dijo que cada uno vive el amor a su manera y que, en materia de amor libre, también “hay de todo”, haciendo referencia a que “está el que te vende ‘tengamos una pareja abierta’ y después hace cualquier cosa”.

“Hay mucha teoría y, como todo en la vida, en la práctica después hay que ver”, dijo en conversación con Pablo Motos, el humorista y presentador de televisión de 56 años. Yendo aun más lejos, la autora de discos como Soy, Brava y Libra declaró que “todos nos sentimos chiquitos ante el amor. Siempre estamos ahí como queriendo que nos quieran”. Para finalizar, afirmó que “a pesar de ser súper ‘guays’ y de tener una mente súper abierta, en definitiva, en el final del camino lo que querés es que alguien se muera por vos. Y un poco eso es lo que se pone en tela de juicio con la pareja abierta”.