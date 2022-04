Will Smith y otros famosos que confesaron tener una relación abierta con sus parejas

A medida que el mundo continúa evolucionando, el concepto de las relaciones continúa revolucionándose en todo el mundo, hemos visto a más y más celebridades compartir sus pensamientos sobre la monogamia, y como prefieren elegir una pareja abierta, tal y como lo hacen Will Smith y Jada Pinkett Smith.

Si bien las relaciones abiertas y poliamorosas aún no son tan populares o aceptadas en algunas partes del mundo, varias estrellas de Hollywood han adoptado este nuevo concepto y lo han comunicado con el fin de que cada vez más personas se cuestionen el tipo de relación amorosa que quieren entablar.

5 famosos que confesaron tener una relación abierta

1. Will Smith y Jada Pinkett Smith

Will Smith y Jada Pinkett Smith tienen uno de los matrimonios más duraderos y quizás uno de los más inusuales de Hollywood. En una entrevista de 2013, Jada insinuó tener una relación abierta con su esposo. Pero no fue hasta 2020 que la actriz admitió haber tenido alguna vez una relación con el cantante August Alsina... con el consentimiento de Will Smith.

2. Megan Fox y Brian Austin Green

Megan Fox y su ex esposo Brian Austin Green también son una de las muchas celebridades que apoyan las relaciones no estereotipadas. La pareja supuestamente tuvo un matrimonio abierto unilateral donde Megan podía ver a otros hombres pero Brian no. En un momento Megan salió a comentar que no era tan promiscua como los medios de comunicación la han pintado.

3. Ashton Kutcher y Demi Moore

Ashton Kutcher y la actriz Demi Moore se casaron en 2005 y, hasta la fecha, el suyo sigue siendo uno de los matrimonios más populares de la historia de Hollywood. Aunque trataron de mantenerlo en secreto, la pareja aparentemente tuvo un matrimonio abierto.

Lamentablemente, ni siquiera eso pudo mantenerlos juntos, ya que finalmente se divorciaron en 2013.

4. Gwyneth Paltrow y Chris Martin

Gwyneth Paltrow y Chris Martin supuestamente tuvieron una relación abierta durante los 10 años de matrimonio que compartieron.

Una fuente cercana le dijo a Access Hollywood: "Si Chris estaba jugando, a Gwyneth no le importaba. Nunca ha sido celosa o territorial. Su filosofía es: 'Ambos somos adultos. Tomamos nuestras propias decisiones'".

5. Brad Pitt y Angelina Jolie

Aunque la pareja se divorció en 2016, Brad Pitt y Angelina Jolie supuestamente mantuvieron una relación abierta durante los 13 años que estuvieron juntos, y gran parte de ella se atribuyó a sus puntos de vista comunes sobre la libertad.

¿Qué otra pareja abierta de famosos conoces para agregar a la lista?