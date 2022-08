El letal mensaje que Dalma Maradona publicó y después borró contra Verónica Ojeda

Dalma Maradona arremetió contra Verónica Ojeda con un letal posteo, pero luego optó por borrar el mensaje. La situación se da luego de que la expareja de Diego Maradona acusara a la actriz de destratar a Dieguito Fernando.

La panelista Estefi Berardi se encargó de hacer captura de pantalla a la publicación que Dalma Maradona hizo cuestionando a Verónica Ojeda antes de que la hija del Diez eliminara el posteo en cuestión.

"Acá las pruebas y se termina la historia para mí", comenzó Dalma al referirse a un chat con Verónica. "¡Felicitaciones! ¡Bienvenida Azul! Disfruten este momento maravilloso y único. Besos", escribió Ojeda. A lo que la actriz respondió: "Gracias, Vero. ¡Estoy bastante dolorida pero feliz!".

Entonces la ex del ícono del fútbol agregó: "Disfrutá, Dal. Son hermosos estos momentos. Cuando se despierte Dieguito le manda un saludito a su sobrina". Luego, en el chat se aprecia que efectivamente el niño envió el mensaje que Dalma Maradona no contestó.

Para argumentar por qué no respondió el mensaje del hijo de Verónica Ojeda, Dalma detalló: "¡Acá justo es cuando me hacen una transfusión de sangre y no tengo más el celular encima! Cuando me lo vuelven a dar y veo el audio ya estaban ellos en todos los canales diciendo mierdas de mí... ¿Quién es la que se hace la buena? ¿Qué le hace pensar que le voy a contestar a ella y no a una criatura?".

Recordemos que en móvil con Argenzuela (C5N), Verónica Ojeda se quejó de que Dalma Maradona no haya tenido en cuenta el mensaje de Dieguito Fernando. La expareja del Diez no le creyó a la actriz y sostuvo que destrata a Dieguito Fernando diciéndole "nene" en lugar de llamarlo por su nombre.