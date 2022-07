Dalma Maradona explotó contra el novio de Verónica Ojeda: "No puedo dejar pasar que diga..."

Esta tarde, y en comunicación con Jorge Rial en C5N, Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado de Dieguito Fernando, habló sobre la interna que hay en la sucesión de Diego Maradona y aseguró: “En estos días hay más diferencias que acercamientos propios de un montón de situaciones que se dieron con la intimación en el juzgado al administrador judicial donde, desde el juzgado le hacen un listado de demandas judiciales que había dispuesto la Jueza y que no se cumplieron. El administrador me dijo que todo fue pedido expreso de Claudia (Villafañe)”.

Además, el letrado aseguró que se jugó un partido en Arabia Saudita por el cual le habían ofrecido al menor de los hijos del astro futbolístico 30 mil dólares que rechazaron porque les parecía que no era correcto cobrar por algo que a Diego le hubiese gusta. Sin embargo, aseguró que si se le pagó 80 mil dólares a Dalma, Gianinna y Claudia.

Ante estas fuertes acusaciones de Mario Baudry, en diálogo con LAM (América TV), el programa de Ángel de Brito, Dalma Maradona decidió romper el silencio a días de ser mamá de su segunda hija y estalló con todo contra el representante legal de su hermano Dieguito.

Como Baudry aseguró que faltaba dinero y acusó al administrador de estar en sociedad con ella, con su hermana y con su mamá, la actriz salió a hablar y expresó que no puede dejar pasar esas incoherencias: “Él miente, miente, que algo quedará y yo no lo voy a dejar pasar”.

“Yo lo primero que quiero aclarar es que no voy a dar detalles específicos, porque nosotros cinco, los cinco herederos habíamos quedado que todo lo que nosotros tengamos que hablar se habla puertas para adentro, porque pensamos que es lo mejor y porque tenemos un objetivo en común que es Matías Morla”, comenzó diciendo Dalma.

Luego sumó: “Lo que yo siento es que cuando te gusta más la cámara que el dulce de leche pasan estás cosas. No lo podés manejar, pasan estas cosas, se te va la información. Decís cosas que no tenés que decir en televisión”. Además, desmintió lo del partido de fútbol y aseguró que Claudia Villafañe va a iniciar acciones legales contra él por tal acusación.

Por otro lado, Dalma Maradona tuvo que revelar una cuestión personal para aclarar la desafortunada información que dijo Mario Baudry y dejó en evidencia la situación de salud por la que pasó: “Hay algo que a mi me dolió muchísimo, y es que Rial dice que lo que le molestó a Verónica es que Dieguito le mandó un audio a Dalma y ella nunca le contestó”.

“Yo, gracias a que ella le contó esto a Rial, tengo que contar que estuve internada y me tuvieron que hacer una transfusión de sangre, por eso no me dieron el alta, porque estaba anémica y no me podía levantar de una silla. Entonces, yo tengo que explicar todo esto y por qué no tenía el teléfono para contestarle al nene porque ella le quiere contar un chisme a Rial”, reveló la hija de Diego y Claudia.