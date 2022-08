Dalma Maradona apuntó contra Verónica Ojeda: "Te deseo una..."

Claudia Villafañe y Verónica Ojeda se enfrentaron ayer al aire en Argenzuela, el programa que conduce Jorge Rial por la pantalla de C5N. Ojeda fue invitada al piso del ciclo que conduce el periodista y comenzó a cuestionar algunas actitudes tanto de Villafañe como de sus hijas Dalma y Gianinna. Según Ojeda, realizan negociados a espaldas de los otros herederos.

"Algunas cobraron un dinero aparte por el partido", fue el primer reclamo de la rubia lanzo, en referencia al partido entre Barcelona y Boca en la Maradona Cup, disputado en Arabia Saudita en diciembre de 2021, en el cual participaron Dalma y Gianinna.

Por otro lado, Ojeda habló de un contrato que las hijas de Maradona y Villafañe firmaron con "una marca de vinos muy prestigiosa en Europa".

"Nosotros no sabíamos nada de eso. ¿Qué expliquen qué pasó con eso? Solo firmaron ellas dos y para hacer el negocio tenemos que firmar los cinco. Tengo los papeles. No estoy hablando pavadas. Tenemos que arreglar esas situaciones. Ellas firmaron y no les importó nada", sostuvo la mamá de Dieguito Fernando.

Enterada de lo que se estaba diciendo al aire, Claudia se comunicó con Diego Brancatelli, panelista del ciclo, y pidió poder dar su derecho a réplica. "Las cosas que dice Verónica no son verdad". "Ya empezamos Claudia, ya estás mintiendo", retrucó Verónica.

"No sé nada. A mí me llaman para los negocios y yo los paso a los abogados. Yo no tengo ese poder, yo no resuelvo", se defendió Claudia. "Me cansan que se hagan las buenas y estoy cansada de la máscara que se ponen en la tele", lanzó Ojeda. "No se puede hablar así", lamentó Villafañe.

Dalma y Claudia.

Tras el tenso momento que se vivió al aire en C5N, Dalma se volcó a sus redes sociales para bancar a sus mamá y cuestionar la actitud de Ojeda. "Solo voy a decir que me da mucho orgullo la madre que tengo. Tan hermosa persona, tan educada y todo lo lindo. Y no siempre todos los hijos piensan eso de sus propias madres... De hecho, muchas seguidoras me piden compartir a La Tata", comenzó expresando en su cuenta de Instagram.

Luego agregó que "hay que tener cuidado cuando uno se expone en la tele porque sale todo y hay cosas que no se pueden ocultar. Vos Tata sos luz y amor, y eso tampoco se puede ocultar. Te amo".

Finalmente, agregó: "¿Sabés qué te deseo? Te deseo una Tata en tu vida".