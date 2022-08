Claudia Villafañe fulminó en vivo a Verónica Ojeda: "Vas a tener que..."

La división de bienes por la herencia que dejó Diego Maradona sigue generando polémica. Ahora, fue el turno de Claudia Villafañe y Verónica Ojeda, quienes se enfrentaron en vivo en Argenzuela, el programa que conduce Jorge Rial por la pantalla de C5N.

Todo comenzó cuando Ojeda fue invitada al piso del ciclo que conduce el periodista. Allí, contó que al momento de abrir la baulera con los objetos del astro estaban los cinco herederos unidos, ella en representación de su hijo, y que hasta se había hecho presente Villafañe. "Ahí hablamos muy bien, fue todo muy armonioso. Y dividimos las cosas como tenía que ser. De hecho, hablamos de la empresa Maradona, porque Diego ya no está más. Y si a la empresa no la cuidan los herederos, los demás vivos se hacen millonarios", dijo.

Sin embargo, reconoció que esa unidad no duró mucho tiempo. Con el correr del tiempo aparecieron "contratos de ellas (Dalma y Gianinna) en el exterior de los que nosotros no estábamos al tanto", señaló.

"Algunas cobraron un dinero aparte por el partido", agregó Ojeda, en referencia al partido entre Barcelona y Boca en la Maradona Cup, disputada en Arabia Saudita en diciembre de 2021, que contó con la presencia de Dalma y Gianinna.

"Nosotros no sabíamos nada de eso. ¿Qué expliquen qué pasó con eso? Solo firmaron ellas dos y para hacer el negocio tenemos que firmar los cinco. Tengo los papeles. No estoy hablando pavadas. Tenemos que arreglar esas situaciones. Ellas firmaron y no les importó nada", aseguró.

Enterada que Ojeda estaba al aire, Claudia se comunicó con Diego Brancatelli, panelista del ciclo, y pidió poder dar su derecho a réplica. "Me llaman para decirme las cosas que dice Verónica que no son verdad". "Ya empezamos Claudia, ya estás mintiendo", retrucó Verónica.

Dalma y Ganinna en Arabia Saudita.

"Cuando estuvimos repartiendo las cosas estaba todo bien. No sé qué pasó ahora. Mario (Baudry, pareja de Ojeda) dijo que yo cobré 80 mil dólares en Arabia. Me gustaría que me lo demuestren", retrucó. "Después los vinos. Le pasé el contacto a los abogados para que vean el negocio. Firmaron Dalma y Gianinna y no cobraron un peso. Los demás no quisieron firmar y ahora ustedes van a viajar a Italia por ese tema", agregó.

Verónica Ojeda.

"No sé nada. A mí me llaman para los negocios y yo los paso a los abogados. Yo no tengo ese poder, yo no resuelvo", se defendió Claudia. "Me cansan que se hagan las buenas y estoy cansada de la máscara que se ponen en la tele", lanzó Ojeda. "No se puede hablar así", lamentó Villafañe.

Luego, la discusión pasó al plano personal. "Me acuerdo cuando te ponías bigotes en Mar del Plata para cargarme, con tus hijas", le recriminó Ojeda. "¿En Mar del Plata? Vos trucaste fotos de Gianinna con mi pareja que eran mentira. Dijimos que no íbamos a hablar del pasado", respondió Claudia.

"¿Yo las truqué? Vamos a comprobarlo. ¡Conmigo no, porque te vas a chocar con un hierro grande!", amenazó Ojeda. "Y lo de los 80 mil dólares es mentira. Cero pesos. Quiero que me lo demuestren. Te juro por mis nietos que no cobré ni un peso", agregó Claudia. Claudia Villafañe.

Finalmente, antes de retirarse Ojeda señaló: "Que se junten con los abogados y arreglen ellos. Yo no quiero saber nada y no quiero que mi hijo tenga relación con nadie".

"No es mi manera hacerme la mala y gritar. Necesito salir a aclarar. Ella dice cosas en caliente que después se arrepiente", concluyó Claudia.