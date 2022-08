Tras su salida de La Voz Argentina, Estef Figueroa salió a hablar

Una de las participantes que conmovió al jurado desde el primer momento que pisó el gran escenario de La Voz Argentina fue Estef Figueroa. Gran fanática de Los Beatles y John Lennon, cautivó con un color similar al de su ídolo. Quedó en el team Lali y, recientemente, para su tristeza, quedó afuera de la competencia de canto de Telefe.

Estef Figueroa y Marley en La Voz Argentina

Ahora, tras su salida salió a hablar. "Lali es una persona muy empática, lo sentía cada vez que me hablaba con ella y me sigo hablando, es como hablar con una amiga", expresó en diálogo con La Once Diez.

Y agregó: "Con Lali generamos como un vínculo de colegas. Yo la admiro a ella y ella me admira a mí. A veces le escribo. Obviamente, cuando no está ocupada ella me contesta. Generamos algo lindo".

Al aire, contó que el día que quedó eliminada del reality nunca escuchó lo que la intérprete de Disciplina le dijo. "En ese momento tenés tantas emociones juntas que ni escuché lo que me dijo. Ayer me di cuenta de un montón de cosas que pasaron en mi entorno, por un lado la tristeza porque ese día estaba enferma, es más todos me preguntaban de dónde había sacado la voz porque estaba con una laringitis", señaló.

Estef Figueroa y Lali

También, se refirió a sus primeros pasos en la música. "Cuando empecé con el tributo a John Lennon, que arme una banda, recibía comentarios horrendos o se me cagaban de risa en la calle", recordó y Estef enfatizó: "Si a mí no me gusta algo o estoy en desacuerdo con tu forma de vida o tu elección de vida, no te lo voy a comentar, me lo guardo a mí, te respeto. Pero la gente acá es mala a veces".