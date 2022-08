La información que nadie sabe sobre la relación de Viviana Canosa con América

A dos semanas de su salida de América y después de algunos mensajes vía Twitter desde su reclusión en el campo, Viviana Canosa se pronunció en un programa de televisión sobre su renuncia a Viviana con vos, luego de que el canal le impidiera transmitir un informe sobre escraches a Sergio Massa.

"Me censuraron, es así de claro. No tengo laburo por seguir mis ideales. No hay más que eso, lo juro", le dijo Viviana por chat a Pampito, panelista de Momento D, el programa que conduce Fabián Doman en El Trece.

De esta manera, la conductora rompió el silencio mientras avanza el proceso formal para cerrar su salida de América, en medio de negociaciones entre las partes y, por supuesto, cortocircuitos entre directivos y la conductora.

“La semana pasada hubo una reunión entre el abogado de Canosa, que es Juan Manuel Dragani y la persona a la que América le confió la rescisión del contrato de Viviana”, contó Marina Calabró en Lanata sin filtro.

La periodista explicó que sus fuentes le informaron que el abogado de Viviana planteó una rescisión de común acuerdo, “por lo que surgió la posibilidad de hacer un comunicado conjunto”.

“Pero, ahí se armó, porque del lado de Canosa hicieron una propuesta de comunicado breve, que luego el negociador de América lo devuelve corregido… ¿y qué le incluyeron? El canal quería que Viviana agradeciera a las autoridades”, siguió Calabró, que días atrás apoyó a su colega.

“¡Para qué! Obviamente, ella dijo que era inaceptable, y la idea ahora es tratar de rescindir de común acuerdo, pero sin comunicado. ¡Porque no había manera de acordar, si era una exigencia que Canosa tuviera que agradecer!”, avanzó.

Y Marina cerró con información contundente: “Si se estaba yendo denunciando censura, podían tratar de componer. Pero de ahí agradecer, estamos lejos. Ahora, en caso de que no acuerden, Viviana ya tendría preparada una carta documento durísima para rescindir de manera unilateral”.