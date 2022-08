Tras las críticas de Jorge Rial a canal América, Baby Etchecopar lo destruyó con una dura acusación

En un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece), Baby Etchecopar disparó contra Jorge Rial tras las reiteradas críticas del líder de Argenzuela (C5N) a canal América. El conductor le recordó a su colega su pasado en la empresa contra la que hoy despotrica, y lo destruyó con una dura acusación.

Al referirse al mensaje que canal América lanzó sobre el tema libertad de expresión, Baby Etchecopar aprovechó para lanzar un filoso dardo contra Jorge Rial. "De la libertad no se habla, la libertad se ejerce. En este ambiente, todos somos libres hasta que dejamos de ser libres. Los chicos, Rial, todos... decían: 'Yo acá me siento libre'. Hasta que un día no les dejaron hacer una cosa, un negocio, digo, no sé... 'Este canal de mie...'".

Luego Etchecopar argumentó: "La libertad se gana todos los días y sabes cómo se gana, transando... Si yo me encuentro mañana con un fisicoculturista, le hablo o me cago a trompadas. Le hablo, porque me va a matar sino. Los dueños de los canales son fisicoculturistas y si vos te acojonas, te rajan".

En tanto que cuando le consultaron al entrevistado por las constantes denuncias de Jorge Rial contra canal América, Baby Etchecopar acusó contundente: "Jorge laburó 20 años acá, no sé dónde estuvo la censura. Hizo negocios bárbaros, se hizo rico. Mirá que se han metido en la cama de la gente y nadie los censuró".

Por otro lado, al referirse al trato de los directivos del canal con sus empleados, el periodista remarcó:"La realidad es que no son hijos de pu..., siempre me pagaron, yo soy un profesional, laburo de esto, digo lo que se me canta el or... y el día que no lo dejen decir, me voy. Es más, me están llamado todo los días de La Nación, todo el tiempo y digo que no porque estoy cómodo acá".

En tanto que sobre la polémica salida de Viviana Canosa de A24, Baby Etchecopar enfatizó: "Yo me solidarizo con ella, pero a mí no me pasó. No me joden acá. Le mandé un mensaje y no me contestó. Yo no me puedo ir de un éxito que hago en la noche porque se va Viviana".