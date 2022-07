Jorge Rial estalló de furia en vivo contra un compañero de su programa: “¿Quién hizo esto?”

Remador nato del aire, conocedor del secreto para generar expectativa y abordar una información con maestría. Jorge Rial dispone de todas las herramientas para brindar un dato con suspenso, pero sus compañeros de la producción de C5N le jugaron en contra y no pudo evitar estallar de bronca al aire.

Increíble, pero real. El periodista desarrollaba el típico enigmático, esa modalidad de introducir un tema, una noticia, sin revelar el nombre de los protagonistas, con el que se va soltando una serie de pistas para atrapar al espectador, para generar esa sensación de curiosidad.

Jorge se refería al entuerto que encierra a Rodrigo de Paul y Camila Homs y sobre todo a la Selección Argentina, con ese rumor de que la FIFA podría impedirle disputar el inminente mundial de Qatar. Un tópico que despierta un enorme interés en el público.

En ese raid, el padre de Morena Rial optó por mirar a la cámara y hablar con ese halo de misterio: “¿Llega o no llega? Algunos dicen que no. Algunos dicen que llega y otros que…que queda afuera. Es lo que está diciendo todo el mundo desde hoy a la mañana temprano y no es un detalle menor…”.

Claro que la exposición también disponía de una mixtura con todo el run run del universo de la política, con esos cambios que se avizoran en el gabinete del Gobierno Nacional, con esas movidas que podrían acontecer en torno a la administración de Alberto Fernández.

Lamentablemente, el encargado del videograph, esa herramienta tan poderosa en estos tiempos en que la gente no ve detenidamente la televisión sino que la tiene de fondo, se adelantó, sufrió de ansiedad y escribió el título de la noticia que explicaba Jorge.

Ante esa situación y percibir que el zócalo rezaba: “¿De Paul podría quedarse sin mundial?”. Rial estalló, se brotó, se indignó y exclamó: “Y me cagaste boludo, me ponés De Paul y me cagaste todo. ¿Quién es el hijo de p que maneja esto?, le quiero ir a pegar un tiro ya”.

Evidentemente un empleado de C5N habrá recibido una serie de retos por su error, porque dilapidó un segmento que el ex de Romina Pereiro tenía preparado, para el cual había emprendido una muy buena manera de desarrollarlo y que no llegó a buen puerto.