Jorge Rial denunció una maniobra de apagón a Marcelo Tinelli por ser peronista

Desde su programa Argenzuela (C5N), Jorge Rial habló sobre la vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión y aseguró que hubo una campaña de apagón al popular conductor por su filiación con el peronismo. De hecho, el exlíder de Intrusos cargó contra un productor y abogado, a quien le adjudicó la presunta maniobra.

Entre otras cosas, Jorge Rial deslizó que el exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina Marcos Peña estuvo al frente de esta campaña contra Marcelo Tinelli, que se viralizó bajo el hashtag #ApagonATinelli.

"A Tinelli le dijeron que la campaña fue pagada por 600 mil pesos y salió del troll center de Marcos Peña", denunció Rial. En tanto que Diego Brancatelli agregó que los mensajes fueron propulsados por cuentas falsas desde países como India, Pakistán y Rusia. "Una de las agencias la paga permanentemente el Gobierno de la Ciudad. Marcos Peña es el que supervisa todo, es el coordinador". remarcó el panelista.

En su análisis sobre la situación de Marcelo Tinelli, Jorge Rial no dudó en apuntar contra Martín Amestoy diciendo: "Martín, en vez de hacer esto dejá de pegarle a las mujeres. Le pegaste a Silvina Escudero, ¿no te acordás de eso? Tenés que sentarte y cerrar el culo, sos un violento con las minas. Es un tarado, un golpeador. Dice que es productor...".

Por su parte, Amestoy respondió: "Bueno ya pasó toda la pavada de Jorgito, hermoso mutante... aprovecho si alguno quiere, ponele Marquitos Peña, aportar unas monedas, paso CBU, pero de corazón y gratarola propongo un nuevo #ApagonATinelli así hasta siempre. Total ya vimos algo y es una reverenda poro...".

En otro mensaje a través de Twitter, Amestoy siguió contra Rial: "Me nombraron dos veces y me tuve que fumar todo el programa indigno de mie... de 1.5 puntos de rating que estás haciendo en tu fin de carrera @rialjorge. No me nombres más, hijo de pu... me cagaste la tarde".

Finalmente, el productor disparó contra Jorge Rial: "Te agradezco por lo de influencer @rialjorge pero soy periodista, abogado y pobre por este Gobierno que te hizo millonario a vos y a @cuervotinelli. No me paga nadie por mis tuits. ¡Acá no han llegado las cajas de alfajores que vos bien conoces! Cuando quieras hablamos Munro @C5N".