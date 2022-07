Así fue la vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión con Canta Conmigo Ahora

Marcelo Tinelli comenzó anoche su nuevo programa por la pantalla de El Trece, Canta Conmigo Ahora. El conductor hizo su esperado ingresó al estudio de la mano de su hijo, Lorenzo, y con la canción "Juntos" de Abel Pintos como apertura.

"Llegó el día más esperado, estamos en un nuevo año en la tele, con un nuevo formato y con un nuevo desafío en la tele para todos los que amamos hacer televisión", dijo el conductor en el inicio del ciclo.

Acto seguido, agradeció a la producción por el gran trabajo de armado de la estructura del show en el que se presentarán 1.000 participantes ante la atenta mirada de 100 jurados. "Gracias a Adrián Suar, Pablo Codevila y Coco Fernández, me encanta empezar así", agregó Tinelli.

El programa arrancó con las actuaciones de Felipe Herrera y Lula Rosenthal. Luego fue el momento de Pablo Lezcano junto a Johana Rodríguez, la ex vocalista de Viru Kumbieron.

Desde el comienzo, Tinelli intentó despegarse de lo que viene realizando en la televisión en las últimas décadas y de respetar el formato original del programa británico, All Together Now. Tras los saludos de rigor, fue directo al eje de su flamante ciclo con la presentación de los jurados.

La primera en ser presentada fue su hija, Candelaria Tinelli, quien hace labor de jurado en dupla con su pareja, el músico Coti Sorokin. Luego, fue el turno de los jurados internacionales: el Puma Rodríguez y Cristian Castro, quienes se mostraron muy felices de estar participando del ciclo. Minutos más tarde, se mostró a otras figuras de la talla de Lucas "Locho" Loccisano, Gladys "la Bomba" Tucumana, el Bahiano y Manuel Wirtz.

Respecto a los participantes, la primera participante fue Ailén de 24 años, quien interpretó una versión de "Somebody To Love", clásico de Queen. Después llegó Olivia, quien cantó "Bachata rosa" de Juan Luis Guerra. Así fueron pasando los ocho participantes en total. El podio del lunes quedó conformado por Maxi y Ailén (ambos con 92 puntos pero en el desempate quedó para el primero, quien interpretó un flamenco de Diego el Cigala) y Matías Muñoz, quien alcanzó la marca de 87 sobre 100.

"Gracias a todo el excelentísimo jurado por la predisposición, por el talento que hay en esa tribuna increíble", expresó Tinelli y se despidió de su gente, mirando a cámara. "Gracias a ustedes por acompañarnos todas las noches en la pantalla de El Trece. Nos vemos mañana, a las 22.30, con Canta Conmigo Ahora. Gracias", culminó el conductor.