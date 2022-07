El irónico mensaje de Jorge Rial a Luis Ventura por el Día del Amigo

La tensión de esa cuerda se estiró hasta el límite de un quiebre definitivo. Jorge Rial y Luis Ventura agudizaron su histórico enfrentamiento, con una serie de acusaciones públicas de altísimo tenor y en ese contexto el creador de Intrusos sorprendió con un saludo a su ex socio por el Día del Amigo.

Hace unas semanas, los periodistas sacudieron las estanterías al publicar en las redes sociales un encuentro casual en la vía pública. Así postearon una foto juntos, ambos con un lenguaje corporal de felicidad por ese momento, lo que auguraba un campo nuevo de concordia.

No obstante, todo explotó por los aires la semana pasada. En torno a una denuncia de Rial contra Daniel Vila, el dueño de América, Luis sintió la necesidad de armar una extensa nota en A24 en la que disparó con munición pesada, en la que reveló secretos oscuros de su ex compañero.

El hombre de América estalló al aire y lo invitó a encontrarse cara a cara para resolver sus diferencias: "Sí, lo desafío a un mano a mano en el estudio que él quiera. Pero no él de local, donde sé que me van a cortar el micrófono, porque ya me lo hicieron".

Por su parte, Jorge ironizó en C5N y le extendió la idea de volver a trabajar juntos, le imploró que se cambie de pantalla y que se sume al staff de Argenzuela, en una diatriba cargada de ironía, más allá que optó por no echar más combustible al fuego.

Ahora, el creador de Intrusos retomó el tema, dado que en el marco del Día del Amigo armó un posteo en su Instagram muy peculiar, en el que reutilizó esa imagen en la que lucen juntos, de ese cruce casual en la calle y eligió un mensaje repleto de sarcasmo.

"Aguantamos hasta donde pudimos...Feliz Día del Amigo, tendría que haber sido hace un mes atrás...", redactó Jorge en un texto evidentemente de contenido mordaz y con el que procuró reinstalar el conflicto en los medios para que todos hablen de esta pelea.