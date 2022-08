Aseguran que es inminente la salida de Alejandro Fantino de canal América

En una temporada muy movida para la televisión, en estos días circuló la versión de la inminente salida de Alejandro Fantino de canal América. Según trascendió, el conductor no estaría cómodo con algunas situaciones y tratos recibidos.

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Marina Calabró detalló: "Me pareció una posición valiente la de Alejandro de no leer el comunicado (del Grupo América). Fue inteligente. Para mí se va en septiembre en una salida consensuada con el canal, porque él no se quiere ir pateando tachos, no quiere romper unilateralmente un contrato que dura hasta el 31 de diciembre".

Además, la periodista de espectáculos aseguró que Alejandro Fantino tendría con canal América "ciertas incomodidades a través de sucesivos destratos". En tanto que sobre el vínculo entre el conductor y Daniel Vila, presidente del Grupo América, la columnista de Jorge Lanta explicó: "Tienen una relación de más y de menos, te bloqueo en el celular, te desbloqueo... Tiene una relación de momentos mejores y peores".

A la hora de referirse a los aspectos que habrían incomodado a Alejandro Fantino en canal América, Calabró enumeró: "Algunos destratos a lo que fue 'Intratables' en su momento y ahora en 'Animales Sueltos' se ven en pantalla; te ponen 11:30, toda la competencia ya arrancó, salís de un piso bajo con un programa que te antecede con el que no compartís audiencia, tenés que remar solo. A las 11:30 ya todas las señales de noticias tienen una propuesta al aire, cuando tienen que levantar a alguien por el Polaco, excepto en la última emisión con Karina, lo levantan a Ale".

Por último, sobre el destino de Fantino en canal América, la periodista remarcó: "Ale es una mega figura y me parece que este año no lo trataron como tal".

Por su parte, Alejandro Fantino dijo hace unos días en una entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli para La Once Diez / Radio de la Ciudad: "Se me termina el contrato el 31 de diciembre. Este es un año particular que termina en noviembre porque el Mundial cercena todo. América no me propuso absolutamente nada. No me dijo ‘vamos a hablar’. Yo tampoco le propuse a América. A este camino, yo no tengo ningún ofrecimiento de parte de América. Ojalá América quiera seguir trabajando conmigo. Si la oferta llegara, la vería”.