Jorge Rial mandó al frente la crisis que atraviesa canal América: "Decidieron un..."

Este jueves en la noche, Jorge Rial compartió un inquietante mensaje en Twitter en el que mandó al frente la crisis que atraviesa canal América, comentando que los trabajadores de dicha señal tomaron una drástica medida.

Según comentó el conductor, canal América le debe sueldos a sus trabajadores, hecho por el que sus empleados iniciaron un paro desde que se extenderá hasta el lunes 4 de julio.

"Decidieron un paro desde mañana y hasta el lunes en América TV por falta de pago a los trabajadores y a los contratados, incluidos conductores y panelistas. Mucha bronca en la calle Fitz Roy", escribió Jorge Rial desde su cuenta de Twitter.

Más allá del mensaje del periodista, desde canal América no hicieron ningún anuncio oficial, por lo que habrá que esperar para saber si sus programas que van en vivo diariamente seguirán en pantalla o algunos se verán afectados por la medida de los trabajadores.

Hace algunos días, en una entrevista para el portal Teleshow, Jorge Rial habló de sus tensiones con canal América y definió categórico: "Con Agustín Vila (Director de América) terminó bien porque yo quise. Pero uno cuando se sienta acá dice un montón de cosas y después la realidad te muestra otra. A mí no me llamó nadie de América durante este año ni para ver cómo estaba. Y le di todo al canal".

Luego, Rial no dudó en afirmar: "América se construyó alrededor de Intrusos, era el que más facturaba. Me hubiese gustado una llamada personal y no me llamó nadie, salvo Gabriel Hochbaum porque es amigo personal. Ni los que trabajaban conmigo. Nadie se preocupó por mí, pero los entiendo. Cero rencor".

Por último, Jorge Rial en esa entrevista también se refirió a la negativa de canal América de ceder a la panelista de LAM Estefi Berardi para el ciclo que el conductor estrena el próximo lunes en C5N, ya que la versión televisiva de Argenzuela saldrá en el mismo horario de Intrusos (América). "Cuando empezaron a balbucear para tratar de explicarme me dijeron: 'Vas contra Intrusos'. Y ahí caí y dije: 'Ah, qué lindo'. Igual no voy a competir contra Intrusos, voy a hacer otra cosa totalmente distinta. Para mí Intrusos era otro, no es este".