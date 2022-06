La furia de Alejandro Fantino con canal América por una decisión que tomaron sobre Animales Sueltos

En medio de una dura competencia por el liderazgo en el rating del prime time nocturno, el canal América tomó una decisión que desató la furia de Alejandro Fantino, quien se enteró que los directivos optaron por levantar la emisión de este viernes de Animales Sueltos para poner otro programa en su lugar.

En su columna en el ciclo Lanata sin Filtro (Radio Mitre), Marina Calabró dio detalles del rating de Animales Sueltos y contó sobre Alejandro Fantino: "Me dijeron que estaba enojado porque mañana lo levantan para poner el especial de El Polaco con Martín Bossi". De esta manera, la periodista mandó al frente la decisión de la cúpula de canal América sobre dar de baja la emisión de este viernes del envío de actualidad.

Recordemos que Alejandro Fantino este año renunció a Intratables (América) poco antes de la finalización del legendario programa de debate político, y luego regresó con Animales Sueltos de luenes a viernes a las 23:30.

Si bien los números en el rating que consigue Fantino no son los esperados para América, tampoco difieren demasiado de los que genera Florencia Peña en el horario central de las 22 con su cuestionada nueva propuesta televisiva.

En este sentido, Marina Calabró completó sobre el enojo de Alejandro Fantino con América por el descuido hacia Animales Sueltos: "Me dijeron que está furioso porque siente que las tiene todas en contra. Que le dejan un piso horrible, que cuando hay que levantar un programa para no exponer a Florencia Peña lo levantan a él. No está contento con esta decisión del canal".

Finalmente, Calabró advirtió filosa: "Cuiden a Fantino. No tienen muchas estrellas en el canal. Cuidenlo porque en cualquier momento arma el bolsito y se les pianta".

Por otro lado, el programa De gira con el Polaco (América) tiene una emisión mensual donde el cantante entrevista a distintas firugras a bordo de una camioneta. El ciclo consta de ocho episodios, y este viernes el invitado es Martín Bossi.