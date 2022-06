Alejandro Fantino y Daniela Cardone recordaron su apasionado romance retro

Corrían los años noventa, Alejandro Fantino se había mudado a Buenos Aires desde su Santa Fe natal para arrancar en los medios y Daniela Cardone era una de las modelos top de la Argentina, que arrancaba suspiros con su actitud arrolladora y su pelo corto.

Cardone y Fantino se cruzaron en un estudio de TV y la atracción fue inmediata: juntos, vivieron un apasionado y breve affaire del que sus protagonistas hablaron poco y nada. Hasta ahora, porque el conductor de Animales Sueltos volvió a encontrarse con la actriz, que semana es angelita en LAM, y los dos se animaron a recordar su historia.

“Nos conocimos en el primer programa de Mar de fondo, en Mar del Plata. Dani vino de invitada. El programa se hacía en la playa. Y nada...¡Qué querés que te diga! Para mí, que te tenía en frente era....”, empezó Fantino, sin poder definir la conmoción que sintió en ese momento al verla por primera vez.

Reflexivo, Fanta siguió: “¿Viste que en filosofía hay un término que dice que Dios es incognoscible y, si fuese posible conocerlo, sería incomunicable? Bueno: ¿yo cómo le contaba a mis amigos del pueblo que te había conocido a vos? ¡Era imposible”.

“¡Era divino, un bombón!”, rememoró Daniela, haciendo mención al pelo largo que en ese entonces llevaba el periodista, toda una marca de época. “Te voy a contar una cosa que nunca te conté”, le dijo entonces Alejandro. “Me invitaste a cenar a tu casa, a tu piso. Y, cuando entro, vos pusiste unos platos grandes y arriba, el plato”, recordó.

“Era el plato de sitio y yo no sabía que existía eso en el universo. Yo pensaba que el plato era el plato. Dije: ´¡Qué raro, esta mina, que pone dos platos!´. Y no me animaba a decírtelo”, siguió, divertido por su inocencia de chico de pueblo.

Y dijo más: “Conocí las endivias por vos. ¡Me rompió la cabeza! Pusiste endivias y le ponías unas gotas de aceite. Y yo decía: ‘¿Qué es la endivia?’”. “Sos una persona increíble. ¡Qué época!”, suspiró al final el periodista, hoy en pareja con la modelo Coni Mosqueira.

¿Cuánto duró el romance? Al parecer, fue intenso pero breve. “No sé la letra chica...”, señaló Alejandro, a lo que la mamá de Brenda Gandini aclaró que en ese momento estaban solos y sin compromisos con otras personas, disfrutando de su soltería. “Estábamos los dos sueltos”, indicó.