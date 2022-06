Cuántos hijos tiene Eduardo Feinmann y quiénes son sus madres

Eduardo Feinmann siempre se definió como una persona muy reservada a quien le da “vergüenza” hablar de su vida privada. “Soy muy reservado. Ni a mis amigos les cuento si estoy enamorado”, dijo el periodista en una nota a La Nación, en 2013.

Esa actitud tan celosa de su intimidad generó, claro, varios rumores de romance alrededor de Feinmann, que en alguna oportunidad fue señalado como el “galán” de Marcela Tauro, cuando trabajaban juntos, y hasta con la ex modelo Raquel Mancini. “Todos inventados, todos mentira”, se defendió él.

Lo cierto es que poco se sabe de la vida del periodista, que estuvo casado una sola vez, durante dos años y que, recién en 2021 se animó a embarcarse en la aventura de la paternidad junto a su actual pareja, la abogada santiagueña Lucía Auat, de 37 años.

Fiel a su modo de ser, Feinmann mantuvo el hermetismo sobre esta feliz noticia, que se filtró de casualidad, gracias a una metida de pata de Mauricio Macri, que al cierre de una entrevista radial lo felicitó por el embarazo.

Y así fue como el 2 de octubre nació Esmeralda, en el Sanatorio Otamendi, en Buenos Aires, un nacimiento que por supuesto el periodista de Radio Mitre intentó mantener en secreto, hasta que, inevitablemente, se filtró a la prensa.

Emocionado al convertirse por primera vez en papá, Eduardo empezó a aflojarse y llegó a mostrar la manito de la bebita con un tierno posteo en Instagram, el único que rompe el contenido profesional del feed con una postal de la vida puertas adentro. “¡Buen día, Esme! Ya te amo”, escribió el periodista y abogado, a días del nacimiento de la beba.

Sorprendentemente, cuando Esmeralda cumplió seis meses, en marzo de 2022, Feinmann la presentó en la radio, en el pase de su programa, Alguien tiene que decirlo, con el de Jorge Lanata, momento que quedó registrado en el canal de YouTube de la emisora.

"Mirá cuando te traiga un novio como L-Gante... y que L-Gante le fume un porro en la cara de él", lo gastó Lanata en esa oportunidad. "Mirá cuando empiece a hablar en inclusivo", le apuntó una locutora. "No me empiecen a llenar la cabeza con esas cosas que me tiro del segundo piso", bromeó Feinmann, con la beba a upa.

Hasta el momento, Esmeralda es la única hija de Feinmann, que contó que se negó a ser padre cuando su ex pareja le propuso buscar descendencia para “salvar su matrimonio”. “En ese momento le dije a mi mujer: ´No, hagamos una cosa, salvémonos nosotros como adultos, si es que podemos, y después vemos´. Y me separé, no funcionó”, se sinceró.

Felizmente en pareja con Auat, con quien está desde 2017 y más allá de todos los rumores de romance, Feinmann tiene en su haber una relación con una famosa: la actriz Sabrina Carballo, a quien conoció en junio de 2015, a través de amigos en común.

"Edu es un cago de risa, nada que ver a lo que dicen que parece", dijo Sabrina en ese entonces, dejando en claro que los 23 años de diferencia no hacían mella en esa relación que no prosperó.