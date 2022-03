Eduardo Feinmann sorprendió a todos al presentar a su hija Esmeralda en la radio

Eduardo Feinmann fue papá en octubre del año pasado de Esmeralda, hija que concibió junto a su pareja Lucía Auat. La pequeña que acaba de cumplir seis meses acompañó a su padre al programa Alguien tiene que decirlo que conduce por radio Mitre.

Fue en el pase que realiza Feinmann con el programa de Jorge Lanata donde se dio la presentación: "Mirá cuando te traiga un novio como L-Gante... y que L-Gante le fume un porro en la cara de él", lo gastó Lanata. "Mirá cuando empiece a hablar en inclusivo", le apuntó una locutora. "No me empiecen a llenar la cabeza con esas cosas que me tiro del segundo piso", bromeó Feinmann.

"Qué linda que es, muy bonita...", dijo Lanata. "Es demasiado linda para ser hija de Feinmann", agregó otro en la mesa. De pronto, comenzó a sonar la canción “Una nube”, de la banda infantil Vuelta Canela, la cual se hizo célebre cuando la Payasa Filomena apareció en una conferencia de prensa del Ministerio de Salud de la Nación en el Día del Niño del 2020, cuando la cuarentena pasaba por su momento más hermético.

Fue el 2 de octubre del 2021 cuando el periodista y su pareja fueron padres de Esmeralda, que nació en el Sanatorio Otamendi. Eduardo mantuvo en el más profundo hermetismo la noticia durante varias horas, hasta que se filtró por la prensa.

Se trata de la primera hija de Feinmann, quien desde el 2017 está en pareja con Lucía. Los padres siempre cultivaron el bajo perfil y viven su amor en privado, y con el nacimiento de su hija no hicieron una excepción. De hecho, la noticia del embarazo se filtró por una casualidad: cuando el ex presidente Mauricio Macri lo felicitó luego de una entrevista radial.